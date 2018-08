Prcic: "Quiero dar un salto de calidad en el Levante UD"

Sanjin Prcic ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Levante UD para las próximas tres temporadas: "Estoy muy feliz por ser nuevo jugador del Levante UD. Estoy asombrado por el proyecto y la voluntad del club para que viniese aquí me convenció". El jugador bosnio tamvién ha querido remarcar que "es una decisión muy importante para mí, pero el club practica un buen juego y tiene un gran entrenador". Prcic deja atrás tres años "fantásticos" en el Stade Rennais y ha decidido apostar por el proyecto "granota" antes que por equipos más grandes. "Tenía otras ofertas, pero fue fácil decidirme por el Levante UD", ha asegurado Prcic.

El nuevo jugador levantinista se ha mostrado muy contento por sus primeros días en València y por su debut con el equipo: "Me he encontrado muy bien en los primeros días en la ciudad y también en el debut contra el Albacete. Además, logré mi primer título con el Levante UD".

Prcic también ha asegurado que "hay muy buen equipo y grupo". Ha querido agradecer a sus compañeros que le hayan acogido con "mucho cariño" y se ve capacitado para luchar por un sitio en el once titular: "Sé que hay muy buenos jugadores en el mediocentro, pero intentaré hacerlo bien y estar a la altura del equipo".

El nuevo '8' del Levante UD es un gran analista de fútbol y ha asegurado haber visto todos los partidos del Levante UD la pasada temporada. "Cuando supe el interés del Levante UD, miré todos los partidos del año pasado, para conocer el sistema táctico del equipo y cómo trabaja el míster con los jugadores", ha confirmado. "Sé que el Levante UD es el equipo histórico y más antiguo de la ciudad", ha atestiguado el jugador.

Por otra parte, Prcic se ve en el momento idóneo de su carrera para dar un paso hacia adelante y crecer como futbolista. "A los 24 años he llegado a mi madurez y quiero dar un salto de calidad esta temporada", ha añadido el jugador, que ha afirmado también que el fútbol español, más "limpio, técnico y físico" se adapta muy bien a sus características, aunque tendrá que "aprender mucho".

Prcic llefa para sustituir a su amigo Lukic en el conjunto "granota", pero no quiere compararse con ningún otro jugador. "No me gusta compararme con otros futbolistas. Soy otro jugador, con otras características y con mucha hambre por ayudar al equipo y mis compañeros".

Por último, Prcic ha querido recordar a su família, muy importante para él, y agradecer su "sacrificio" para ayudarle en su carrera profesional. "Siempre quieren que mejore y están contentos por este salto de calidad, aunque tristes porque me voy de casa". Por encima de todo eso, Prcic agradece a sus padres que le hayan transmitido "unos valores humanos para convivir en Francia, Italia, España o donde sea".

El nuevo jugador del Levante UD ha abandonado la rueda de prensa al grito de "Macho Levante".