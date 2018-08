Vukcevic: "Ser el jugador más caro aún me da más ganas. Me gusta esa presión"

El Levante UD ha presentado hoy a dos de sus últimos fichajes para la próxima temporada, Moses Simon y Nikola Vukcevic. El jugador montenegrino ha costado 8,9 millones de euros y se ha convertido en el fichaje más caro de la historia "granota". A pesar de ello, no le supone una presión extra: "Entiendo que he sido el fichaje más caro de la historia, pero esto aún me da más ganas. Asumo la responsabilidad, soy un jugador al que le gusta jugar con esta presión y entiendo que los aficionados esperan lo mejor de mí, intentaré demostrárselo lo antes posible", ha asegurado Vukcevic, quien ha confesado que no conocía a Lerma.

Vukcevic ha declarado que sabe "el trabajo" que tiene que aportar "día a día" para responder a las expectativas y hacerse con un sitio en el once titular, aunque ha reconocido que todavía no está "al cien por cien de condiciones", debido a que ha estado unas semanas apartado del grupo en el Sporting de Braga.

El nuevo jugador del Levante UD tiene una dilatada experiencie en Portugal y Europa, por lo que ha asegurado no tener "miedo" ante esta nueva etapa en la Liga Santander. Además, espera que el equipo pueda volver a jugar en Europa estos años: "Estoy aquí desde hace pocos días, pero he visto que el equipo tiene mucha calidad para poder mejorar los números de pasadas temporadas", ha comentado el montenegrino, que conocía al Levante UD por su compatriota Pedja Mijatovic.

Por último, Vukcevic se ha definido como un jugador "agresivo" pero con "calidad" para ofrecer el pase y generar ocasiones.

Por su parte, Moses Simon, se ha mostrado más reservado y escueto en sus respuestas. El jugador nigeriano, que ya ha tenido la posibilidad de debutar con el Levante UD ha asegurado que su objetivo en Orriols es "ayudar al equipo".

Moses se perdió el Mundial de Rusia por una inoportuna lesión a final de temporada, pero asegura que es algo que pertenece ya al pasado: "Claramente, jugar un Mundial es uno de los mayores sueños para todos, pero no pudo ser. Ahora llego a la Liga Española, la mejor experiencia para un futbolista, y buscaré dar futbolísticamente lo mejor de mí". Moses tampoco tiene "miedo" a jugar en España. "No tengo miedo a nada y menos por mi forma de jugar", ha sentenciado el jugador nigeriano.

Por último, Simon se ha mostrado confiado en mejorar los resultados de la temporada pasada: "Esta temporada será mejor que la pasada. He hablado con Paco López y me ha transmitido sensaciones muy positivas, diciéndome que estaré muy feliz en el Levante", ha matizado.