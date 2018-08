El Betis mide la fiabilidad del Levante UD

El Levante UD arranca, hoy, una nueva temporada en la Liga Santander, su decimotercera en la máxima categoría.

El Real Betis será el encargado de medir las fuerzas del equipo granota y empezar a vislumbrar sus posibilidades a lo largo del año.

Después de un final de temporada espectacular, el equipo dirigido por Paco López pretende mantener la misma línea que lo llevó a lograr la salvación en Primera División.

El club ha apostado por mantener la base de jugadores del año pasado, con la compra de los cedidos y la negativa a desprenderse de los pilares de la plantilla -a excepción de Jefferson Lerma-.

Además de renovar el grueso del grupo, el conjunto granota ha dado el paso definitivo para conseguir el tan ansiado 'salto de calidad' que anunció la temporada pasada. Así pues, hasta el momento, el Levante UD ha invertido algo más de 25 millones de euros en reforzar el equipo, incluyendo los tres fichajes más caros de la historia levantinista: Vukcevic (8,9 al Braga), Raphael Dwamena (6,25 al Zúrich) y Moses Simon (5 al Gante).

Pese a los esfuerzos de la directiva y la dirección deportiva en mejorar todas las posiciones de la plantilla, el equipo no ha logrado cosechar buenos resultados en la pretemporada, más allá de algunos destellos de cara al futuro.

Para la visita al Villamarín, Paco López no podrá contar con algunos de los jugadores que se antojan importantes de cara al nuevo proyecto. Boateng y Simon están lesionados, mientras que Cabaco no puede jugar por sanción y Vukcevic todavía no está al nivel físico que se requiere.

Al respecto del rival del Levante UD, Paco López destacó ayer que se trata de un equipo con unos «automatismos» claros y que se ha reforzado muy bien este verano. «Va a ser un partido complicado ante un rival llamado a estar arriba en la clasificación», apuntó.

El técnico de Silla considera que el Betis este año es «más vertical y peligroso» que la temporada pasada, por lo que deberán «potenciar» sus defectos para lograr un resultado positivo. «Es un equipo difícil de neutralizar. Hay que hacer las cosas muy bien, porque sabemos que nos van a exigir, pero tenemos que ser capaces de ser nosotros mismos», añadió.