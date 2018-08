Paco López: "Yo quiero que el equipo sea valiente"

El entrenador del Levante UD, Paco López, destacó por encima de todo al colectivo. A su equipo y no a las individualidades, como en el caso del gol de Morales. «Es una evidencia que Morales está bien. Nos tiene acostumbrados, ha sido un gran gol, pero no personalizo las victorias. Nuestro fuerte es el colectivo. Sin el trabajo de todos no salen esas acciones individuales», dijo el «técnico milagro» de la temporada pasada.

Paco López elogió al Betis. «Estamos muy contentos por la victoria, evidentemente. Sobre todo por el rival que teníamos enfrente. Yo quiero felicitar al Betis porque es un equipo al que es muy difícil quitarle la pelota, que tiene la posesión y juega en vertical. Por eso me quito el sombrero por mis jugadores, por ser tan solidarios y generosos. No era fácil contrarrestar ese juego. Sabíamos que teníamos opciones si robábamos el balón y eso hemos hecho», expresó.

«Ya dijmos que teniamos el camino marcado por las sensaciones que tenemos del tramo final de la temporada pasada. Yo quiero que el equipo sea valiente y sobre todo muy solidario, esa es nuestra idea de juego», subrayó.

« Si el equipo está fuerta táctica y mentalmente, todo funciona bien. Hemos demostrado que somos un equipo con gran capacidad de esfuerzo, eso es una evidencia, y si a eso le juntamos cómo sabemos desarrollar esa idea de juego, podemos ganar muchos partidos», dijo.