Postigo se rompe y Coke causará baja por sanción

Sergio Postigo sufre una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo de su pierna derecha, lesión que se le produjo en el derbi del pasado domingo ante el Valencia CF en el Ciutat. El central, que fue sustituido en el descanso por Rober Pier, comenzará desde hoy un plan específico de recuperación para volver al equipo cuanto antes.

Ayer, el club informó de la dolencia de Postigo en un comunicado, pero no informó del tiempo estimado de recuperación: «Las pruebas médicas efectuadas a Postigo confirman que el defensor sufre una rotura muscular en el recto anterior del muslo derecho. Postigo comenzará a partir del un trabajo individualizado de recuperación».

La reaparición de Postigo dependerá del tamaño de la rotura. Dado que el próximo fin de semana no hay Liga en Primera por el compromiso de la selección española, el central espera poder volver al once en el encuentro ante el Espanyol. Sin embargo, y aunque la lesión fuera menor, el concurso de Postigo en ese partido está en entredicho. Este tipo de lesiones, conocidas como el mal del futbolista, suelen ser de dos semanas de baja la mayoría de los casos si la dolencia no es muy grave. Hay casos sen los que, con una rotura completa, el tiempo de descanso es mucho más elevado.

Para el partido ante el Espanyol Paco López no podrá contar con Coke. El lateral fue expulsado por doble amarilla ante el Valencia y cumplirá un partido de sanción ante el Espanyol. El entrenador volverá a contar en la banda derecha con el capitán, Pedro López, que regresará al once titular.

El Levante UD reanuda hoy el trabajo en Buñol hasta el próximo viernes por la mañana. El fin de semana el equipo descansará para retomar el trabajo y preparar el encuentro del domingo 16 de septiembre en Cornellà ante el Espanyol.