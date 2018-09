Paco López ensalza a Rubi, próximo rival: "Le ha dado al Espanyol su sello"

El entrenador del Levante UD, Paco López, aseguró ayer que Joan Francesc Ferrer «Rubi» le ha dado al Espanyol «su sello particular» y destacó su «vocación clara de ataque» y las buenas sensaciones que ha dejado en este arranque de LaLiga con cuatro puntos en tres jornadas. «Rubi le ha dado al Espanyol su sello particular, que ha empezado con buenas sensaciones. Tiene buen trato de balón y con esa vocación clara de ataque pero que además está muy bien trabajado y con el plus de confianza que te da las sensaciones de los tres primeros partidos de Liga», dijo López.

«Es un equipo que le gusta llevar la iniciativa, que hace posesiones largas, juega con tres delanteros y hace que tengan más posibilidades de remate. Tiene tres centrocampistas con buen criterio, que les gusta tener la pelota y están dando buenas sensaciones», insistió. El entrenador valenciano, que dijo que les ha venido bien el parón. «Pero estamos ya con ganas e ilusión de jugar» y resaltó que han aprovechado los partidos internacionales para que jugadores como el montenegrino Vukcevic coja ritmo de competición.

«Todos los jugadores han llegado en general bien. Lo de Vukcevic nos ha venido fenomenal, que juegue tanto con su selección. Y con el resto también porque no ha venido nadie con ningún problema especial», indicó. «Nuestro objetivo es crecer cada partido, mejorar en cada partido y si al final la meta, que ya sabéis cuál es, se puede conseguir con holgura, mucho mejor», agregó. Además, el técnico del Levante desveló que Pepelu García deberá tomar una decisión en breve para poder jugar, ya que no cuenta con él y dijo que «con 19 años no puede estar sin jugar».