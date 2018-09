Que el almuerzo no se atragante en Orriols

El Levante busca hoy su segunda victoria de la temporada, la primera en Orriols. Comenzó la liga como un rayo goleando al Betis en el Benito Villamarín, pero hasta ahora es la única tras empatar en casa ante el Valencia y perder con el Celta y caer frente al Español en Cornellà.

El equipo de Paco López ha demostrado que es competitivo porque ninguno de sus rivales ha sido superior y sus partidos se han decidido por detalles. Los errores defensivos marcaron la derrota ante el Celta y el Espanyol y esos mismos fallos lastraron a los azulgrana en el derbi.

Hoy, ante un Sevilla que en la competición doméstica está en horas bajas, aunque el jueves reaccionó goleando al Standard de Lieja en la Europa League, toca ganar para dar un salto en la clasificación. El Levante se presenta con novedades en el once inicial. En el centro del campo todo parece indicar que Paco López no repetirá con Campaña y Bardhi como medio centros, ya que el bosnio Prcic se situará junto al sevillano y el macedonio volverá a la banda. No dio un buen resultado el experimento en Cornellà porque con Campaña y Bardhi en el centro el Levante gana en juego, pero pierde en fuerza. Vukcevic, el fichaje más caro de la historia azulgrana, estará en el banquillo.

Otra de los cambios ante el Sevilla será la presencia de Borja Mayoral en el ataque junto a Roger en detrimento de un Boateng que no jugó un buen partido ante el Espanyol y que acabo siendo sustituido precisamente por el ariete madrileño. Mayoral dejó el Real Madrid en busca de minutos y ha llegado al Levante para tenerlos.

La lista de convocados ofrece noticias gratas con la presencia del nigeriano Moses, uno de los fichajes más caros del Levante, y la ausencia de Dwamena, por el que el Levante pagó 6,2 millones de euros y que verá el partido desde la grada.

El Sevilla llega al Ciutat de València con bajas. A las ya conocidas de Escudero, Mercado y Canalons se une la del centrocampista francés Ibrahi Amadou, que ante el Standard sufrió una luxación en el codo derecho. Aun así, mejor no se fíen.