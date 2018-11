Boateng y el VAR rescatan al Levante

El Levante sacó un empate de El Alcoraz en un partido en el que el VAR fue el protagonista, ya que anuló un gol al Huesca y dio el del empate de Boateng después de que el colegiado lo anulara por fuera de juego que el vídeo se encargo de rectificar

El Levante tuvo suerte de irse al descanso con un empate que no mereció si tenemos en cuenta el desarrollo de la primera parte. El equipo de Paco López estuvo a merced del Huesca y salvo dos arreones, el primero al encajar el gol oscense y el segundo cuando acababa el primer periodo, pudo irse con las orejas gachas al vestuario.

Los levantinistas echaron en falta el liderazgo de Postigo en defensa y la clarividencia de Campaña en el centro del campo. Atrás concedió muchas ocasiones al Huesca, porque los centrales hacían agua y los laterales no aportaban nada ni en defensa ni en ataque. Y los medios centros no se imponian porque Vukcevic, que se jugó la expulsión, ni Prcic no tenían su día.

El Huesca dio el primer aviso en el minuto 16 con un gol de Pulido que el VAR anuló por fuera de juego de Etxeita. Pero en el 22 llegó el gol de Rivera. El Levante sufría y Oier aún tuvo que intervenir en dos ocasiones para evitar un desastre peor.

Con todo, el Levante tuvo sus oportunidades. Las tres de Roger, una de ellas al larguero. Y a la tercera, marcó en el minuto 45. Gol de cabeza de un delantero de raza.

El Levante se fue al descanso con un empate esperanzador porque después de lo que había sufrido el resultado sabía a mucho. Paco López retiró a Vukcevic en otro día aciago del montenegrino y apostó por el fútbol de Bardhi. Pero el Huesca fue el que volvió a dar otra vez con el gol de Etxeita en otro error defensivo de Coke. Y pudo ser peor porque el equipo de Francisco tuvo oportunidades para hacer el tercero.

El técnico azulgrana le dio otra vuelta de tuerca al partido con la introducción en el campo de Boateng en sustitución de Cabaco. Y le salió bien fue el ghanés el que hizo el empate con la ayuda otra vez del VAR. Resolvió con maestría un buen servicio de Jason.



Huesca: Jovanovic, Miramón, Pulido, Etxeita, Akapo, Rivera (Sastre, m. 70), Gómez, Musto, Gallar (Ávila, m. 78), Ferreiro (Gürler, m. 88), Cucho Hernández.

Levante: Oier, Coke, Cabaco (Boateng, m. 69), Chema, Róber Pier, Toño, Vukcevic, Prcic (Manzanara, m. 82), Jason, Roger y Borja Mayoral.

Goles: 1-0. M. 22. Rivera. 1-1. M. 45. Roger. 2-1. M.50. Etxeita. 2-2. M. 72. Boateng.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán). Amonestó a los locales Pulido y Ávila y a Vukcevic, Prcic y Toño del Levante