"Doy por bueno el punto por cómo fue el partido"

El entrenador del Levante, Paco López, afirmó que el punto logrado por su equipo ante el Huesca en el estadio El Alcoraz fue «bueno. «No sé si ha sido por lo bien que lo ha hecho el Huesca o porque nosotros no hemos jugado bien, pero, tal y como ha sido el encuentro, el punto lo doy por bueno», destacó el preparador del conjunto valenciano.

Apuntó que el partido transcurrió como esperaban porque el Huesca es un equipo «muy vertical y agresivo en su campo».

Paco López reconoció que su equipo no hizo un buen partido y que tiene que «mejorar» porque todavía está «en periodo de aprendizaje».

El técnico del conjunto valenciano subrayó que su equipo superó «diferentes adversidades» durante el partido y que no cree que hubiera faltado «liderazgo» sobre el terreno de juego por las ausencias de jugadores como Postigo en defensa o de Campaña en el centro del campo.

«Tenemos lo que tenemos en cuanto a características de jugadores y nos faltan otras. Ya nos gustaría tenerlo todo. En determinados momentos esos jugadores con mas experiencia te aportan y te ayudan porque tienen unas capacidades y unas características, pero es difícil en un equipo como el nuestro tenerlo todo», destacó.

Sobre la incidencia del VAR en el partido, declaró que interviene «cuando se tiene que utilizar» y que al final también hubo un posible penalti a Boateng y no se revisó la jugada.

La indignación de Francisco

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Francisco, se mostró muy enfadado por la decisión arbitral del VAR que ha supuesto el gol del empate definitivo del Levante y ha señalado que si no le han echado tras protestar era «por algo». «Si no me han expulsado hoy es por algo y me han dejado hasta el final. Lo normal es que me hubieran echado», resaltó el técnico del conjunto oscense que ha reconocido que estaba «muy afectado» tras no ganar el partido.

Francisco explicó que en la jugada del gol de Boateng, en el minuto 75, el línea había levantado la bandera, se ha escuchado un pitido y sus jugadores se han parado, lo que había propiciado que el delantero marcara.

«Los jugadores han visto al línea con la bandera levantada y se ha oído un pitido que lo que no sé es si era del árbitro», añadió el técnico andaluz, que ha señalado que el colegiado le había dicho que no era suyo.