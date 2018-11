Postigo está cerca de renovar y Jason tiene una oferta por 4 temporadas

El Levante sigue intentando blindar su columna vertebral. A la propuesta de renovación de cuatro temporadas realizada a Campaña, ahora hay que sumar la oferta a Postigo y Jason. Al defensa el club le ofrece dos temporadas más una y el acuerdo parece muy cercano porque Postigo desea quedarse en el club. Al extremo, según anunció ayer el programa Sin tregua de La 97.7 Radio Levante, el ofrecimiento también podría ser de cuatro temporadas, aunque las partes no están tan cercanas como en el caso de Postigo. Jason tiene desde hace meses una propuesta del Levante que hasta ahora no ha satisfecho al gallego. El contrato de Jason finaliza el próximo 30 de junio de 2019 y la entidad azulgrana no era optimista ante la falta de definición del jugador. Pero la situación parece que ha dado un giro después del verano después de que el Levante moviera ficha tras unos meses de incomunicación. Jason parece dispuesto a quedarse por lo que, al menos, el diálogo se ha restablecido.



El derbi femenino, en el Ciutat

El Levante confirmó ayer que el Ciutat de València acogerá el próximo domingo 9 de diciembre el derbi femenino ante el Valencia correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Iberdrola femenina de fútbol. El club quiere que este partido entre los dos equipos valencianos que militan en la máxima categoría del fútbol femenino se convierta en «el derbi de la igualdad» y el encuentro «tendrá el mismo tratamiento que un partido de la Liga Santander».

Además, el club valenciano pretende fomentar la asistencia al choque entre sus abonados, ya que cualquier socio que acuda al derbi femenino el próximo día 9 de diciembre le contará como si hubiera asistido a un partido de LaLiga y podrá beneficiarse de la promoción en la campaña de abonos. El Levante, como anunció el pasado verano, regalará el abono de la temporada 2019-20 a aquellos aficionados que acudan a todos los partidos si el equipo logra la permanencia y, con esta promoción, la ausencia a un partido de LaLiga sería cubierta por haber presenciado en directo el derbi femenino.