Coke, Dwamena y Aitor Fernández meten al Levante en octavos de Copa

El Levante hizo lo justo para colarse en los octavos de final de la Copa del Rey. Un gol de Coke y las paradas de Aitor Fernández sellaron el pase de los azulgrana en un partido en el que un equipo plagado de jugadores que no actúan con asiduidad no dio la talla y permitió que el Lugo se le subiera a las barbas y que si no ganó en el Ciutat de València fue por la actuación del portero vasco.

La segunda unidad del Levante no funcionó en el primer tiempo. El equipo de Paco López estuvo espeso, falto de ideas y solo jugando a arreones pudo meter algo de miedo al Lugo, equipo que, sin embargo., cuando se estiró creó peligro y obligó a Aitor Fernández a estirarse en varias ocasiones para evitar el gol de los gallegos. Campillo, que estrelló el balón en el poste cuando no se cumplía ni el primer minuto, y Muñiz, que obligó al guardameta del Levante a estirarse con una buena mano en el minuto 38, pudieron marcar.

Los azulgrana también disfrutaron de sus ocasiones. Pese a una evidente falta de frescura local, Coke, Boateng y sobre todo Mayoral, que marró una clara oportunidad solo ante Varo, pudieron adelantar al Levante.

Pero el marcador no se alteró y los jugadores se fueron al descanso son el empate inicial, un marcador precario porque si el Lugo marcaba se llevaba la eliminatoria en una temporada en la que el Levante debería mirar la Copa del Rey como una oportunidad para soñar y no como un trámite a cumplir. Los de Paco López salieron con ganas de finiquitar el choque y en el minuto 50 Boateng cabeceó en plancha un centro de un Moses muy acertado en la soleada mañana en el Ciutat de València. Dwamena tuvo en sus botas el gol en el minuto 57, pero fue el Lugo el que fue creciendo porque vio que el empate a cero le dejaba fuera de la Copa y Juan Muñiz y Dongou obligaron a Aitor Fernández a lucirse.

Paco López se vio obligado a ajustar líneas y primero hizo entrar a Jason por Boateng para transformar el 4-3-3 inicial en un 4-4-2 y después a Campaña, algo que seguro que no estaba en la cabeza del técnico de Silla, para que erl juego del Levante tuviuera algo de sentido. El Lugo siguió insistiendo y Campabadal falló una ocasión clarísima que Aitor desbarató con una providencial parada. La réplica del Levante no se hizo esperar y Mayoral, negado ante el marco de Varo, lanzó alto un balón que escupió el palo a un disparo de Campaña.

Y el gol ya no se hizo esperar más. En el minuto 79 córner que botó Campaña y cabezazo de Coke. En el 84 Mayoral lanzó al palo. El Lugo decidió morir matando y Dongou lo iuntentó en el minuto 91. ¿A quién se encontró? A Aitor Fernández.

Dwamena remachó el marcador a puerta vacía aprovechando que el guardameta del Lugo había subido a rematar un córner. Un resultado holgado, pero engañoso.

Levante: Aitor, Coke, Cabaco, Róber Pier, Luna; Prcic, Vukcevic (Campaña, m. 69), Simon (Rochina, m. 78), Boateng (Jason, m. 64), Mayoral y Dwamena.

Lugo: Varo, Kravets, Bernardo, Jona (Dongou, m. 57), Campillo, Aburjania, Muñiz, José Carlos, Sergio Gil, Vieira (, Donoso (Campabadal, m. 50).

Goles: 1-0. M. 79. Coke. 2-0. M. 93. Dwamena.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité balear). Amonestó a Boateng, Cabaco del Levante y José Carlos del Lugo.