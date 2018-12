Paco López: «No vamos a renunciar a ser un equipo atrevido ante el Barça»

Apuesta arriesgada la de Paco López. El entrenador del Levante aseguró ayer que su equipo será muy ofensivo mañana ante el Barça en el Ciutat de València (20:45 horas), pese al potencial del líder de LaLiga. El técnico de Silla no negocia con el estilo, el suyo es un once agresivo y muy afilado, aunque enfrente tenga a los Messi, Luis Suárez, Dembelée, Coutinho y compañía. Así lo aseguró en una rueda de prensa en la que mandó ese mensaje tanto a sus futbolistas como al entorno y la hinchada azulgrana.

«Debemos seguir siendo ese equipo reconocible, con nuestro ADN y nuestras señas de identidad», dijo Paco López en la charla con los periodistas tras un entrenamiento del equipo, que se desarrolló a puerta cerrada en el estadio «granota».

«Vamos a tratar de ser fieles a esas señas de identidad pero somos conscientes del rival que tenemos enfrente. Si perdemos, que sea el Barcelona el que nos gane el partido y no nosotros que perdamos por no ser un equipo reconocible», explicó.

Cuando a Paco López se le insistió en que el rival de mañana es el Barça, equipo que lleva marcados 41 goles a favor y una diferencia positiva de (+22) en el global, el entrenador valenciano se mantuvo firme en su discurso. «Hemos demostrado que si creo que tenemos algo es ser un equipo atrevido y por lo tanto no se trata de asustar, pero sabemos contra qué equipo jugamos este partido. Los equipos que pueden ganar al Barcelona se pueden contar con los dedos de la mano. Si hay alguna posibilidad se tienen que dar algunas circunstancias y lógicamente tenemos que llegar a nuestro máximo potencial para poder lograr los tres puntos», dijo.

Preguntado por Leo Messi, Paco López entendía que la mejor manera para frenar al futbolista argentino no es el marcaje individual, sino la implicación de todo el colectivo. «Eso es muy sencillo, ¿No? Lo más importante es hacer un trabajo colectivo. Estamos delante del mejor jugador del mundo, no tengo ninguna duda. No te puedes centrar en un jugador sabiendo el potencial que tiene el mejor del mundo, sino debe ser todo el equipo el que realice un trabajo colectivo», indicó.

Respeto a la figura de Valverde

Sobre la presencia de Ernesto Valverde en el banquillo rival, López mostró su respeto por el técnico vasco, al que considera «un excelente entrenador y una excelente persona», dijo.

La conversación con el entrenador del Levante UD giró hacia el recuerdo del partido de la pasada temporada, el que el Levante UD rompió la racha de partidos sin perder del Barça, tras un 5-4 para la historia. «Hay cosas que se extraen porque no hace tantos meses. Hemos visto cosas que nos puede valer, pero en líneas generales es un partido que no tiene nada que ver porque todo es diferente», apuntó.