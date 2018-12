El Levante busca repetir la gesta

El Levante UD fue el único equipo capaz de derrotar al Barça la pasada temporada. Un (5-4) con sabor a gesta tras un partido memorable ante un equipo que acumulaba 43 partidos sin perder. Este año, el líder de LaLiga llega hoy al Ciutat de València con la lección aprendida, pero los de Paco López, que atraviesan un gran momento de forma, esperan repetir el triunfo de la pasada campaña.

Fiel a su estilo, Paco López asegura que no se guarda nada. El Levante UD saldrá con todo, y será un equipo ofensivo, agresivo, pese a que enfrente esté un rival como el Barça con unos números que asustan: 41 goles a favor y una diferencia de (+22). Por no hablar de los Messi, Luis Suárez, Coutinho, Dembelé etcétera...

Para el encuentro de esta noche, Paco López tiene las bajas por lesión de Pedro López, Cheick Doukouré y Samu García, y, por contra, recupera a Sergio Postigo, ausente en los tres últimos encuentros por unas molestias musculares. Los descartes técnicos fueron: Antonio Luna, Nicola Vukcevic y Raphael Dwamena.

El Barça, por sun parte, afronta el envite como un partido trampa. Consciente de que el Ciutat no es un campo fácil y de que el Levante está con la moral a tope, no caben relajaciones. Tras encadenar dos partidos consecutivos sin encajar goles ante el Villarreal (2-0) y el Espanyol (0-4), el conjunto de Ernesto Valverde pondrá a prueba su discutida fiabilidad defensiva ante un rival que se ha convertido en la revelación de LaLiga. No se prevén rotaciones en el Barça, después de que entre semana descansaran algunos pesos pesados en el partido intrascendente de la Liga de Campeones contra el Tottenham (1-1).



Valverde desconfía

Ayer, Ernesto Valverde recalcó la importancia del partido ante el Levante y aseguró que la derrota del año pasado les debe servir «de acicate», dijo. «Sabemos que nos estamos jugando el liderato y nos quedan dos partidos antes de las vacaciones de Navidad. Estamos mentalizados. Quizás no es un partido con la connotación del de la semana pasada, que era un derbi. El año pasado sabemos lo que nos pasó allí y lo tenemos fresco en la memoria. Nos tiene que servir de acicate para poder afrontar este partido», declaró.

«El año pasado sufrimos mucho allí y fue el único rival que nos ganó, y cómo nos ganó... Hay mucho en juego, tres puntos, poder seguir al frente de la tabla y sabemos lo peligrosos que son», añadió.

En este sentido, alabó el trabajo de Paco López: «Es verdad que pasa de jugar con cuatro a jugar con tres centrales y además le ha ido muy bien. Independientemente de eso, las señas de identidad del Levante están claras: está haciendo goles, consiguiendo unos grandes resultados esta temporada, igual que en el final de la pasada, es una continuación, arma una contra rapidísima en cualquier momento, se despliegan muy bien, muy profundos, como Morales», analizó.