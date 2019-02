Detenidos once hinchas del Getafe por alteración del orden público

La Policía Nacional detuvo en la mañana de ayer a once aficionados del Getafe por alteración del orden público, en las inmediaciones del estadio Ciutat de València. Según fuentes de la Policía Nacional, en un bar próximo al estadio donde se encontraban seguidores del Levante llegó una furgoneta con aficionados del Getafe que se liaron «a palos y golpes» contra ellos.

Las mismas fuentes indicaron que durante la trifulca se han roto espejos de coches y producido daños en vehículos estacionados en la zona y que, además, un policía local resultó herido, aunque no de gravedad. Ante esta situación, la Policía nacional detuvo a once aficionados del Getafe por alteración del orden publico. Tras el partido, el entrenador del Levante, Paco López, indicó que no daba por bueno el empate ya que considera que tuvieron opciones para llevarse el partido en la segunda parte. Por su parte, el entrenador del Getafe, José Bordalás, comentó que hubo mucho respeto entre los dos equipos en un partido marcado por el viento.

Jason deja entrever su adiós

Ya en la sala de prensa, el jugador del Levante UD Jason, ayer el mejor partido, dejó entrever su adiós. Al ser preguntado por su continuidad reconoció que tiene otras ofertas y que las negociaciones están en punto muerto.