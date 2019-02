Rubén García triunfa en Osasuna

El zurdazo desde fuera del área de Rubén García (Xàtiva, 25 años), el domingo ante el Granada, permite a su equipo, Osasuna, situarse cuarto en la tabla de Segunda y abre, de paso, el interrogante sobre el prometedor futuro del media punta valenciano.

El Levante podría recuperarlo si lo hace antes de junio y lo incorpora a la primera plantilla: no podría erpescarlo para traspasarlo o a cederlo a otro equipo. Estas son las condiciones del jugador con el Levante, cuando el club granota lo cedió a Osasuna el pasado verano tras un curso anterior cedido en el Sporting de Gijón.



De interior o de media punta

A las órdenes del técnico Jagoba Arrasate, Rubén García suma cuatro goles con Osasuna y juega de media punta o de interior. Procedente de la escuela del Valencia CF, Rubén debutó en el Levante en septiembre de 2012 y, en diciembre, se convirtió en el goleador granota más joven en la máxima categoría en el 4-0 al Mallorca. Internacional sub 19, sub 20 y sub 21, Rubén despertó grandes expectativas en el Levante aunque su progresión se estancó. Ahora vuelve a dispararse.