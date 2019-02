"Jason es como una novia que te da calabazas"

El fichaje de Jason por parte del Valencia CF para la próxima temporada, a coste cero, causó ayer las lógicas reacciones en el levantinismo. Las redes sociales echaban humo y no eran pocos los que se cuestionaban si el futbolista gallego, de 24 años, debería volver a vestir de granota hasta final de temporada. El presidente del Levante UD, Quico Catalán, aseguró ayer que Jason es «como la novia a la que te quieres ligar y te da calabazas». El futbolista rechazó la oferta de renovación del club azulgrana y ha llegado a un acuerdo con el Valencia CF para jugar en Mestalla las próximas 4 temporadas. Un valor seguro para la sociedad blanquinegra, teniendo en cuenta que lo ficha gratis y el futbolista ya tiene valor en el mercado, independientemente de los planes que el técnico del Valencia CF, Marcelino García Toral, tenga para él.

«Es un jugador que lleva nuestro escudo y nuestra camiseta. Sabemos que se irá, pero no seamos egoístas. Cuando se vaya, se irá, y ya veremos si algún día tiene que volver. Sería torpe por nuestra parte ponernos piedras en el camino», dijo durante la presentación de Vezo. El director deportivo, Tito, dijo que la decisión de que Jason juegue o no hasta el final de temporada «es del entrenador. Él será quien decidirá si está en condiciones de ser alineado».

Catalán y Tito se enteraron ayer de la marcha de Jason por medio de una información de Levante-EMV. «No he mantenido ninguna conversación con el Valencia CF en el mercado de invierno, y sí es verdad que esta mañana (por ayer) hemos hablado por pura cordialidad. Esto es fútbol y hay jugadores que tienen derecho a actuar como actúan. La llamada la he recibido del Valencia CF. Que firme por un club u otro es secundario, da igual que sea el Valencia CF, el Deportivo o el Cáceres, lo que sé es que Jason no va firmar con el Levante UD la temporada que viene. Se evidencia algo que nosotros, internamente, sabemos desde hace meses», aseguró el presidente granota.

«La conciencia del presidente del Levante UD y del director deportivo está más que tranquila. Nosotros hemos querido a una novia que no nos quiere, la depresión y la tristeza ya la hemos pasado hace tiempo. Porque nosotros tenemos muy claro desde hace tiempo que esto iba a pasar. No es dramático para nosotros», añadió el dirigente granota.

«Yo creo que la última propuesta que tenía Jason para renovar con el Levante UD es una magnífica propuesta a un altísimo nivel de lo que es la plantilla del Levante UD», ha explicado Catalán. «Estamos seguros des que no va a continuar y una de las señales es que no ha habido contrapropuestas del jugador», concretó Tito.



Vezo pidió salir del Valencia CF

El defensa Ruben Vezo afirmó en su presentación como futbolista del Levante que fue él quien le propuso la salida al Valencia y que fichar por el Levante ha sido la mejor elección. Vezo, de 24 años y que ha jugado en el Vitoria de Setúbal de su país, el Valencia CF y el Granada como cedido por el club de Mestalla, explicó que le planteó al Valencia CF la posibilidad de salir en busca de minutos y que el Levante UD le ha dado la oportunidad de demostrar lo que sabe hacer. «El Valencia me ayudó a buscar lo que quería y ahora llega el momento de jugar en el Levante y conseguirlo», señaló el jugador, quien debutó ante el Getafe.