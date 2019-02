El Alavés mide la fortaleza de un Levante UD conmocionado

En plena convulsión por la detención de Toño, preso en el centro penintenciario de Teruel desde el pasado viernes, y la marcha de Jason al Valencia CF para la próxima temporada, el Levante UD visita hoy al Alavés en una de las semanas más agitadas de la historia moderna del club. La visita a Mendizarroza, por tanto, es una prueba de fuego para la estabilidad del club granota, que a poco que afloje el ritmo se acercaría peligrosamente a la zona de descenso. Le separan ahora 4 puntos, por lo que no está para regalar nada.

La semana negra del Levante UD se cerró ayer, al menos, con una excelente noticia para la economía del club: la marcha de Boateng al Dalian Yifang chino por 12 millones de euros. El Levante UD pagó 2,5 millones por él. El futbolista tenía poco protagonismo en el equipo de Paco López y la oferta era irrechazable.

Tal como se esperaba, el entrenador del Levante UD, Paco López, convocó ayer a Jason para esta noche. Pese a que se irá en junio al equipo vecino a coste cero, tras rechazar la renovación con los granotes, el técnico de Silla no está para desaprovechar elementos. Con Toño ausente hasta nadie sabe cuándo, ya que no hay fecha para su posible salida de prisión bajo fianza por su detención por supuesta extorsión y amenazas, la entrada de Jason es necesaria para no perder más potencial por las bandas.

Paco López tampoco dispone de los lesionados Rochina y Postigo ni del sancionado Campaña . Las bajas en el centro del campo abren las puertas a Vukcevic y al canteranbo Manzanara, junto a Bardhi.

El Levante UD visita a un Alavés que vive su peor racha de resultados de la «era Abelardo», ya que lleva 4 jornadas sin conocer la victoria.