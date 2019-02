El Levante está pendiente del cierre de la tramitación de su ciudad deportiva

El Levante UD está pendiente de que hoy viernes se cierre el plazo para la presentación de solicitudes para la tramitación de proyectos en la superficie en la que el club valenciano tiene previsto construir su nueva ciudad deportiva a partir de finales de 2019.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 21 de enero el anuncio de la Autoridad Portuaria de València para la tramitación de proyectos en relación con la solicitud presentada por el Levante para la construcción y explotación de una instalación deportiva, con una superficie aproximada de 95.000 metros cuadrados. A partir del 22 de enero, tal y como recogió el BOE, se abrió el plazo de un mes para otras solicitudes.

En el caso de que esta circunstancia no se produzca, el Levante recibirá la adjudicación para poder construir su nueva ciudad deportiva en Nazaret. Hasta este último día de plazo no ha trascendido la existencia de otra solicitud distinta a la del Levante, por lo que, en principio, si hoy no se presenta otra candidatura, el club será el adjudicatario.