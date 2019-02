Paco López: "Me niego a pensar que se hagan cosas a conciencia"

El entrenador del Levante UD, Paco López, se mostraba contento por el esfuerzo y el partido de su equipo, dolido por el resultado, y afirmaba a la conclusión del partido que «el equipo ha hecho un gran trabajo, ha jugado una gran primera parte y nos faltó acierto de cara al gol».

Preguntado por los dos penaltis, el primero por manos de Bardhi y el segundo de Doukoure, el técnico decía que «el primero no lo he visto, pero me fio de lo que me han dicho mis jugadores. El segundo sí que lo he visto, lo acabo de ver repetido. Me da la sensación de que Doukoure no lo toca. Yo soy un auténtico defensor de los árbitros. Me niego a pensar que se hagan cosas a conciencia».

El portero del Levante UD, Aitor Fernández, lo dejó claro: «El penalti lo pita el linier, lo raro es que el árbitro no vaya a revisarlo...».

Roger: «Estoy muy fastidiado»

Roger Martí, goleador ayer, se lamentaba de que el equipo no hubiera logrado al menos el empate. «Estoy muy fastidiado», reconocía tras el encuentro, «nos ha costado mucho empatar y ha sido una pena perder el partido con dos goles encajados de penalti. Ahora solo nos queda seguir trabajando, ha sido una pena, porque lo hemos tenido cerca».

Para Roger, el primer penalti «sí que es, porque toca el balón con la mano, pero el segundo es dudoso. Al igual que ha hecho el árbitro al acudir al VAR en el primer penalti, en el segundo podría haber hecho lo mismo».

Quico Catalán: «No lo entiendo»

Quico Catalán, presidente del Levante UD, señaló tras el partido al ser preguntado por los penaltis que «la primera yo creo que el árbitro no lo pita pero en el VAR se ve que es una mano sin intención. La segunda, por más que miro las imágenes, no lo entiendo. La verdad es que pita el penalti muy rápido. He visto las imágenes y es muy muy riguroso. Si hay contacto no es para pitar penalti. Si lo coge y le da esa patada, se va en ambulancia.... Hay un penalti a Morales, en la que hay derribo, y no lo pita».