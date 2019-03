Paco López: "Son tantos fallos del VAR que me cuesta mantener la cautela"

El entrenador del Levante UD, Paco López, se quedó claramente del sistema de videoarbitraje (VAR) en la valoración de la derrota de su equipo en Butarque. Criticó al VAR por esa jugada que pudo suponer el empate en la recta final del partido.

«Son demasiados errores. Se habla de error, pero la gente mira la clasificación y los puntos. Ojalá yo tuviera la solución para utilizar bien el VAR. Se debería utilizar mejor. Ahí no hay interpretación, es una jugada clara. Simplemente es», expresó.



Un error tras otro

«No hay excusas, es una realidad. A mí me cuesta, y sé que me lo agradecen los árbitros cuando los defiendo porque no es habitual, pero llega un momento que ya me cuesta. Yo entiendo los errores, pero son tantos continuos. Es tan sencillo, teniendo la herramienta del VAR... Pero como bien dices es una más. Lamentablemente nos vuelve a pasar. Madrid la semana pasada, ya lo sabemos, en Getafe hubieron dos penaltis. Son tantos que me cuesta mantener la cautela. Los entrenadores, nuestra obligación, como siempre, es asumir los errores y reforzar las cosas buenas que también hemos hecho», dijo sobre la jugada clave del partido, pues pudo cambiar el signo del resultado.

«Los jugadores están dolidos, como no puede ser de otra forma, porque ya son demasiados errores. Como ha pasado la semana pasada, se habla del error pero la gente mira la clasificación y seguimos sin sumar, así una semana detrás de otra. Lo que creo es que teniendo la herramienta del VAR se podría utilizar muchísimo mejor. El Leganés no se podría quejar, ni se quejaría. Es una jugada evidente, clara», añadió.