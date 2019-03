Toño: "He vivido una pesadilla, soy una persona confiada"

El futbolista del Levante UD, que el pasado viernes fue puesto en libertad sin fianza después de 21 días en el Centro Penintenciario de Teruel, ha emitido hoy sus primeras declaraciones tras abandonar la prisión. Toño asegura que no tiene ninguna relación con la trama de extorsión a una web de contactos, a la que fue relacionada por el juez, antes de que la Audiencia Provincial de Teruel lo dejase libre al considerar que "no existen indicios sólidos para su incriminación.

Este es el contenido literal de su declaración: "Estos días he vivido un pesadilla. Pasé de la felicidad más absoluta por la renovación con el Levante a a verme en la cárcel sin comprender absolutamente nada. Se me ha quitado la libertad por una sospecha. He podido cometer un error, soy una persona confiada y no he pensado mal de la gente. Quizá debería haberme protegido más. Pero de ahí a suponer que pertenezco a una organización criminal y que me dedico al blanqueo de capitales, hay un mundo. Es absolutamente falso y lo demostraré. En primer lugar, quiero dar las gracias al club, al presidente en cabeza, a los compañeros y a toda la afición del Levante por confiar en mí y apoyarme. Segundo, decirles que confíen en mí, que se esclarecerá todo y demostraré que soy inocente. Gracias".