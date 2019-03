Abelardo: "Reconozco que fui víctima de una extorsión y presenté denuncia"

A raíz de la noticia adelantada en exclusiva por Levante-EMV, en la que Abelardo, entrenador del Alavés, aparece como víctima de una extorsión continuada por parte de la trama por la que está investigado el jugador del Levante Toño, el técnico asturiano hizo anoche un comunicado: «Reconozco que he sido víctima de una presunta extorsión, por lo cual procedí a cursar la oportuna denuncia ante la Guardia Civil, habiendo posteriormente prestado declaración en el juzgado de instrucción de Teruel en concepto de perjudicado, remitiéndome a todo la declarado ante la Guardia Civil como en sede judicial».

«A fecha actual, las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, con lo que por dicho motivo comprenderán que no pueda ni deba ofrecer datos sobre las mismas, desconociendo igualmente el contenido y alcance de las mismas, y queriendo mostrar mi absoluta extrañeza y disconformidad ante las informaciones publicadas. En todo caso señalar que en todo momento me he mostrado dispuesto en colaborar total y absolutamente con la Guardia Civil y la Justicia para el esclarecimiento de la situación en la que me he visto implicado. Igualmente mostrar mi absoluto respeto ante la labor de la Justicia de cara al esclarecimiento de la situación que he venido padeciendo».

«En tercer lugar, lamentar enormemente esta situación en modo alguno deseada y que afecta a mi ámbito estrictamente personal y al de mi familia, por lo que solicito el máximo respeto y en especial en el tratamiento de la información, al objeto de que no se publiquen aspectos que no se correspondan en modo alguno con la realidad, que pueden suponer graves acusaciones o insinuaciones sobre mi vida personal y que causan un grave perjuicio tanto a nivel profesional, como sobre todo personal. No solo a mí, sino a mi esposa e hijos y el resto de familiares y amigos».

«Por último agradecer a la Guardia Civil y al Alavés su apoyo y respaldo ante esta situación en la que lamento verme implicado por causas ajenas a mi persona, esperando el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad posible», remata Abelardo. Según las pesquisas de la Guardia Civil, el entrenador asturiano pagó un importe cercano a los 30.000 euros a la red de extorsionadores en la que Toño, lateral izquierdo del Levante, excarcelado el pasado viernes, es investigado por blanqueo de capitales.