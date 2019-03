Duelo vital para huir del abismo

El Ciutat de Valencia se prepara para acoger uno de los duelos más trascendentales de los últimos años entre dos clubes autonómicos. Levante y Villarreal miden fuerzas con el abismo del descenso cerca, mucho para los amarillos, deseando coger aire con una victoria que podría disipar fantasma entre los granotes y recuperar sensaciones en liga en las filas de los grogets.

Ambos llegan al encuentro del próximo domingo a las 18.30 con grandes necesidades tras dos derrotas seguidas, lo que ha dejado al Levante en decimoquinto lugar a 7 puntos del descenso que marca el propio Villarreal. Mientras los de Calleja viajarán a València con el gran impulso positivo que siempre deja una victoria en Liga Europa como la que el club consiguió esta semana en Rusia ante el Zenit, el Levante buscará volver a la senda del triunfo en casa tras el polémico partido contra el Real Madrid.



Menos de la mitad de puntos

Los dos equipos vivirán el partido con la necesidad de dar una alegría liguera a sus aficionados. Ni el Levante como local ni el Villarreal como visitante han logrado esta temporada sumar la mitad de los puntos que han disputado, lo que acrecienta esta crisis de resultados. El Levante no gana en su feudo desde el pasado 20 de enero, cuando se impuso al Valladolid con tantos de Coke y Roger. Más lejano queda la última victoria del Villarreal lejos de su público en liga, ya que fue el 26 de septiembre en San Mamés ante el Athletic (jornada seis de liga).

Sus números en cuanto a resultados tampoco acompañan. En lo que llevamos de competición, el conjunto granota no ha logrado echar el cerrojo a su portería, dejando escapar algunas victorias por un corto margen. Así los levantinistas han encajado 23 goles en casa -siendo algunos tan duros como el 2-6 contra el Sevilla o el 0-5 contra el Barcelona- y han logrado anotar 18. Por su parte, el Villarreal todavía maneja un peor balance cuando se trata de jugar lejos del Estadio de la Cerámica. Tan solo ha anotado 10 goles -tres de ellos contra el Athletic- y ha encajado un total de 16 tantos.



Alerta amarilla

Para el duelo, el Levante podrá contar con casi toda su plantilla -solo es baja Doukouré, operado esta misma semana- a falta de saber si Toño podrá estar listo tras su paso por prisión. Más problemas tendrá el submarino, que no podrá contar con Trigueros por un esguince de rodilla y Bonera, que es duda por una lesión en los isquiotibiales, una posible baja en la zaga a la que se suma la del central Álvaro González por acumulación de tarjetas. No obstante los granotes, pese a no tener sancionados, si que cuentan con varios futbolistas apercibidos capitales para los planes de Paco López como Bardhi y los dos laterales izquierdos Antonio Luna y el propio Toño, lo que podría ocasionar que se perdieran el encuentro de la próxima semana en Anoeta.