López: «Uno ya empieza a cansarse del VAR»

El entrenador del Levante, Paco López, mostró en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Villarreal, su descontento con el VAR, después de que le anularan un gol en el primer tiempo por un fuera de juego muy ajustado de Morales, ya que recordó que en las últimas jornadas se han visto perjudicados por el vídeo arbitraje. «Esta vez parece ser que ha sido el talón que está un poco adelantado. Uno ya se empieza a cansarse sinceramente -del VAR-, son tantas seguidas. Son muchas cosas aunque ante eso no podemos hacer nada», comentó

«Solo podemos seguir incidiendo y quedarnos con tantas cosas como las que está haciendo bien mi equipo, como hoy ante un equipo con jugadores de mucho nivel», agregó. Misma opinión compartió Rubén Rochina, asegurando que «tenemos que estar muy orgullosos del trabajo que hemos hecho hoy». Tras recibir los dos goles en el tiempo de prolongación, López señaló que «los resultados son siempre justos y a veces no son merecidos. En este caso, hemos hecho méritos suficientes no solo para el empate sino para haber ganado claramente». «Estamos tristes y dolidos pero mañana este equipo se va a volver a levantar y a seguir luchando contra una adversidad más», concluyó.

Por su parte, entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló tras el triunfo ante el conjunto granota que es «un subidón» que su equipo haya salido de la zona de descenso en la que se ha visto inmerso durante los tres últimos meses. «Llevamos mucho tiempo en descenso, verte fuera siempre es un empujón anímico. Aquí no se deja de sufrir porque queda mucha liga. Ahora tenemos que seguir trabajando y aunque nos da confianza hay que trabajar y corregir errores», recalcó el técnico.

Calleja puso en valor el partido del Levante, destacando que ha sido «dificilísimo» conseguir el triunfo que llegó con «la suerte que nos ha faltado en otros encuentros. Con el partido igualado no nos hemos descompuesto y hemos aguantado al Levante y la constancia ha tenido su premio», añadió. Asimismo, el técnico madrileño reconoció que su rival fue superior en el juego aunque recordó que la eficacia goleadora es la que decide finalmente los partidos, tal y como les ha pasado en contra, en varias ocasiones, esta temporada.

Por otro lado, sobre el gol anulado al Levante en el primer tiempo, a instancias del VAR, Calleja reconoció que había visto la jugada. «Creo que es un pie lo que es fuera de juego en una jugada al límite. Es verdad que cuando te anulan un gol en una jugada tan al límite te afecta y tras anularles el gol, hemos conseguido soltarnos un poco y nos ha venido bien a nivel moral».