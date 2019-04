El Levante UD se la juega ante el Betis

No va a más en Orriols. El triunfo anoche del Valladolid dejó al Levante UD, por primera vez desde septiembre, en plazas de descenso. La afición levantinista se moviliza para presenciar esta noche un encuentro por todo lo alto en el que ya no existe margen para el error. El Levante UD recibe al Real Betis en el Ciutat de València en una delicada situación tras nueve jornadas sin ganar, aunque su rival llega con su entrenador, Quique Setién, en el centro de todas las críticas después de dos derrotas seguidas. El entrenador del Levante UD, Paco López, tiene la baja por sanción de Rubén Rochina, y tampoco pudo reclutar a última hora a Cabaco, baja por molestias musculares.

En un ambiente de máxima tensión y necesidad, Paco López trataba de transmitir ayer positivismo. Alabó al Betis, «un plantillón», y aseguró que entiende que pueda ser cuestionado su trabajo después de haber encadenado nueve jornadas seguidas sin conocer la victoria, pero apuntó que siente la «absoluta confianza» del presidente y del director deportivo del club valenciano. «Al final a los entrenadores no nos puede extrañar que si los resultados no van se le cuestione su trabajo. En ese sentido estoy tranquilo porque en lo único que puedo incidir es en hacer que los jugadores den el máximo. Yo a nivel personal estoy a tope, pero es mi forma de ser y es mi vida, pero entiendo como es el mundo del fútbol», desveló.

«No me extrañaría que se pueda cuestionar mi trabajo con estos resultados. Mi futuro no importa, lo que importa es que el Levante esté en Primera un año más y es lo que creo que va a pasar», agregó. Sin embargo, Paco López, que cumple algo más de un año al frente del equipo y que atraviesa su peor racha desde que es técnico del Levante UD, destacó que se siente respaldado por el presidente, Quico Catalán, y el director deportivo, Tito. «Hasta ahora desde que soy entrenador del primer equipo he percibido absoluta confianza. No tengo ninguna duda. Desde el presidente y el director deportivo yo noto absoluta confianza y lo digo de verdad porque si no fuese así seguramente se me notaría en la cara».

El técnico de Silla espera la mejor versión de un rival que lucha por Europa con Setién cuestionado: «El Betis, esté en mayor o menor dificultad, tiene un plantillón, está hecho para estar arriba en posiciones europeas y tiene posibilidades todavía. Está acostumbrado a dominar a prácticamente todos los equipos, te somete mucho y sí que es cierto que les está faltando algo de gol durante el año, pero el rival es muy poderoso», dijo.

López reconoció que después de no haber ganado en las nueve últimas jornadas de LaLiga deben «exigirse más». «La idea es exigirnos más si cabe, ser más solidarios, tener más concentración en los momentos importantes del partido, en definitiva, esforzarnos más todos, y no es que no lo estemos haciendo», declaró. «Eso es lo mínimo que debemos hacer, pero tenemos que dar un poco más y lo vamos a hacer para tratar de que llegue la victoria», apostilló. Por último, López agradeció el apoyo de la hinchada: «Lo que hay que hacer es darles, decirles se les puede decir poco. Tenemos la responsabilidad de que le tenemos que dar».