Evitar el alirón vale quedarse en Primera

Parece el «más difícil todavía», pero el premio sería tan grande que vale la pena intentarlo. Paco López lo definió ayer como la primera de las cuatro «balas» que tiene su equipo para salvarse. Pero no cabe duda de que, a priori, parece la más complicada de todas. Con la posibilidad de que el FC Barcelona cante el alirón ante su afición, en el Camp Nou, en un escenario donde el Levante UD jamás ha puntuado, y con el caso Chumi de trasfondo, una victoria granota se antoja complicada, pero prácticamente supondría garantizar la permanencia en Primera División.

En tal tesitura se advierte una disyuntiva: ¿jugar con todo en el Camp Nou o reservar a algunos futbolistas de cara al próximo compromiso con el Rayo Vallecano, que es mucho más accesible? Paco López aseguraba ayer que pondrá a los que están mejor y que su equipo será «valiente»: «Nos quedan cuatro balas y no podemos desperdiciar ninguna, aunque sea el Barcelona. Ya vendrá el próximo. Tenemos que vaciarnos en cada partido». Eso sí, ya admitió que algunos jugadores llevan dos partidos «muy intensos» en tan solo cuatro días «con mucha carga mental y física», por lo que es bastante probable que se vean cambios respecto el once que tan buen resultado dio ante el Betis.

Así, se espera que Paco López salga a Can Barça con una formación que se resguarde ante el peligro que supone el potencial ofensivo de rivales de la talla de Messi, Suárez, Dembelé, Jordi Alba o Coutinho. Luna podría dar descanso a un Toño que, tras varias semanas inactivo, ha sido titular en los dos últimos partidos y está apercibido de sanción con cuatro tarjetas amarillas. Rochina vuelve tras cumplir sanción y apunta a que podría entrar en el once por Bardhi. Campaña en el centro del campo y Morales y Mayoral en el ataque parecen fijos. Todo apunta a que Jason, tras su buen partido contra el Betis, continuará en el once, aunque el hecho de que tenga cuatro amarillas puede abrirle la puerta de la titularidad a Moses Simon.



Rotaciones en el Barça

Por su parte, el FC Barcelona, aunque tenga el título de Liga entre ceja y ceja, afrontará el partido con una mirada puesta en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Liverpool. Su técnico, Ernesto Valverde, admitía ayer que tiene previsto reservar a algunos jugadores de cara a dicha cita. Y es que a falta de cuatro jornadas para el final de la competición podrían ser campeones incluso antes del partido contra el Levante (20.45). Horas antes, a las 16.15 horas, el Atlético de Madrid recibe al Valladolid. Una derrota de los de Simeone ya daría la Liga al Barcelona, que podría relajarse, pero también supondría que los pucelanos –rivales directos del Levante UD– sumaran unos puntos con los que en principio no se contaba.

A priori, el principal temor, Leo Messi, que ya salió desde el banquillo en el partido de entre semana contra el Alavés, sí que jugará de inicio con la Bota de Oro como aliciente. Podrían descansar otros estandartes como Piqué o Luis Suárez, con una gran carga de partidos detrás. Pero el Barcelona sigue siendo el Barcelona. Y más si tiene la posibilidad de certificar el título ante su afición y celebrarlo con ella.