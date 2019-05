Media salvación pasa por Orriols

Se acabaron las segundas oportunidades. Solo vale ganar si se quiere lograr la salvación. El Ciutat de València vivirá hoy (13.00), con el misterio de la duda del capitán y alma espiritual Morales, una final que puede encarrilar la permanencia. Levante y Rayo se enfrentan en un partido de necesidades, a vida o muerte, donde los azulgrana pueden dejar muy encauzada su permanencia una temporada más en primera división y los vallecanos continuar apurando sus últimas opciones tras ganar en la última jornada al Real Madrid. Ambos conjuntos están a seis puntos, pero en esta lucha encarnizada un triunfo lo puede cambiar todo.

Los de Paco López vuelven a su feudo, el mismo que les vio golear al Betis con solvencia hace apenas una semana y media, tras caer derrotados por la mínima en casa de un Barcelona campeón que sudó sangre para derribar la muralla granota, un espíritu guerrero al que también tendrá que apelar el club en esta antepenultima jornada de liga. La mayor incógnita todavía ayer residía en Morales, que entrenó en solitario por sus molestias en el tobillo izquierdo, pero que podría forzar para estar en el once inicial dada la trascendencia del choque.

El propio técnico granota, Paco López, sigue sin desvelar nada acerca del estado del capitán. Ayer, durante la rueda de prensa previa al partido, reiteró que todavía no tiene tomada una decisión sobre si participará o no en el encuentro. «Con Morales vamos a esperar hasta últi ma hora», declaró. Además, el entrenador de Silla aprovechó para advertir del potencial del Rayo Vallecano: «Están haciendo buenos partidos, es uno de los rivales más peligrosos actualmente». Pese a ello, el técnico aseguró que la fe en su plantilla sigue intacta, y que no le preocupa lo que hagan sus rivales directos por la permanencia.

«Hay que pensar única y exclusivamente en el partido de mañana», espetó. Para López, la clave de la victoria residirá en «tocar la misma partiturá que ante el Betis», y en el apoyo de la afición, a la que le pide transmitir «emociones positivas», para lograr hacerse con los tres puntos. Los aficionados, por su parte, han respondido a este llamamiento de la mejor manera posible. Ayer se agotaron las entradas para el encuentro en el Ciutat y hoy se prevé un masivo recibimiento al autobús del equipo a partir de las 11:15 de la mañana.

Frente a los granotas llega un conjunto que necesita sumar los tres puntos sí o sí. Los de Paco Jémez recuperan para la ocasión a su delantero estrella, Raúl de Tomás, después de no haber podido disputar minutos frente a Sevilla y Madrid por la acumulación de amarillas y la cláusula del miedo.



Jémez no se cree lo de Morales

El equipo rayista con 31 puntos, seis por encima del descenso, sigue dependiendo de sí mismo para salvarse, pero solo si gana sus tres partidos restantes. Todo lo que no sea una victoria sentenciaría al Rayo, matemáticamente, a la segunda sivisión. El propio Jémez declaró ayer que el encuentro será un «todo o nada». El técnico desconfía de la posible ausencia por lesión de Morales: «No me importa. Ellos van a sacar su mejor equipo. No me creo nada. Esto es más viejo que la humedad».