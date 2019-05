El Levante no renueva a Tito y ya busca un nuevo director deportivo

Se acabó el culebrón. El Levante UD decidió ayer cuál será el destino definitivo de Tito de cara a la próxima temporada. Y este no será otro que su marcha. El de Benidorm no continuará al frente de la dirección deportiva del conjunto granota tras no renovarse su contrato que acababa al final de esta temporada. Al final, las continuas dudas que en los últimos meses se habían generado sobre su futuro se han convertido en realidad.

Así lo confirmó ayer el club tras la reunión que mantuvo el Consejo de Administración del Levante durante más de siete horas y en la que se decidió no presentarle una propuesta de renovación a Tito. Pese a ello, a través de un comunicado, el club quiso agradecer «la profesionalidad, el trabajo y dedicación durante estas tres temporadas en las que ha sido el máximo responsable del área deportiva de la entidad, y desearle el mayor de los éxitos a nivel personal y profesional».

La no continuidad de Tito supone el fin de un proyecto que comenzó en 2016, cuando el exfutbolista fue presentado como director deportivo en sustitución de Manolo Salvador. No obstante, han sido los últimos meses los que han acabado marcando su futuro. A un mal rendimiento de algunos de los fichajes de esta temporada como el histórico por su precio de Vukcevic se ha sumado también un enfriamiento de su relación con el que fuera su apuesta como técnico, Paco López.

Durante estos años, Tito había tenido como secretario técnico a Carmelo del Pozo y a Luis Helguera, con quien planificó la actual campaña, pero cuya relación se fue deteriorando con el paso de los meses antes de dejar el gallego la entidad azulgrana hace apenas unos días.

Asimismo, la no continuidad rompe con el buen trabajo desempeñado a priori, tanto a nivel de objetivos como de plantilla, desde su llegada al club. En el primer apartado, la entidad logró el necesario ascenso a Primera y después ha logrado encadenar dos salvaciones que han mantenido al equipo en la élite. Por su parte, dentro de la «era Tito», se han producido grandes ventas como la de Lerma o Boateng -dejando entre ambas más de 40 millones en caja- y las incorporaciones de piezas claves para el actual esquema granota, como son Campaña, Bardhi, Pier, Rochina, así como la recuperación de un Róger que ha marcado este año diferencias gracias a sus trece goles.



Nuevas acciones a la venta

Más allá de la continuidad de Tito, en la reunión de ayer se trataron otros temas como los descuentos en el abono de cara al próximo año -para lo cual se aumentará de dos a cuatro el número de acciones que son necesarias para conseguir esta rebaja que pasará a ser de 60 euros- o la venta de 17.877 acciones a 135 euros por parte de la Fundación Levante UD 'Cent Anys' en tres fases y cuya primera empieza hoy 22 de mayo.