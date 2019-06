El Levante espera un "sí" de Marcelino por Kang-In Lee

El Levante UD se ha puesto en marcha para competir por la cesión de Kang In Lee, la perla del Valencia CF. Tal como adelantó Levante-EMV en su edición del pasado 2 de junio, el club de Orriols estaba interesado en contar con los servicios del centrocampista, que está brillando en el Mundial sub-20 con su selección, Corea del Sur. El Levante UD, en concreto su entrenador, Paco López, quiere aprovechar el escenario que ahora pisa Kang In Lee: un futbolista que pide minutos pero que nadie se los asegura en Mestalla. Como informó este periódico, el futbolista sólo quiere jugar en el Valencia CF la próxima temporada si su entrenador, Marcelino, le promete un mínimo de 20 partidos. Si no es así, prefiere salir prestado a algún equipo de Primera División. El Levante UD, como se apuntaba en la información, estaba ya interesado en sus servicios. Ha llegado el momento, considera el club granota, de poner el nombre su mesa.

Pese a su corta edad (18 años), Kang-In Lee responde al perfil de futbolista que busca el entrenador del Levante UD, Paco López: un jugador que se mueve con soltura en el fútbol directo.

Otro nombre está sobre la mesa del presidente del Levante UD, Quico Catalán. Es el del veterano delantero Roberto Soldado, que termina su vínculo con el Fenerbahçe a final de mes, por lo que llegaría a coste cero. Según desvela la Cadena SER, ante la dificultad de mantener cedido Borja Mayoral, el club granota ya se ha puesto en contacto con sus agentes. Sería su tercer equipo de la Comunidad Valenciana tras haber militado en el Valencia CF el y Villarreal, y su quinto de la Liga ya que también se vistió de corto para el Real Madrid y Getafe. Después de anunciar el miérciles el fichaje de Sergio León, la dirección deportiva granota quiere seguir agregando calidad a su delantera y Soldado se ajusta al perfil de delanteros que buscan.

Soldado tiene 34 años y conoce a la perfección el fútbol español, por lo que es una magnífica opción para recalar en el conjunto levantino y pese a su avanzada edad, cuenta con un olfato goleador prodigioso, así como con unas condiciones físicas que le permitirían rendir a buen nivel unas cuantas temporadas más.