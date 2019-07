Miramón, un trabajador nato

El Levante UD, inmerso en los primeros días de pretemporada, comienza a mostrar sus nuevas caras para la próxima temporada 2019-20. Si el lunes fue Carlos Clerc el que estrenó la ronda de presentaciones en el Ciutat de València, ayer fue el turno del zaragozano Jorge Miramón, que llega a Orriols libre para reforzar la banda derecha durante las próximas dos temporadas.

Acompañado por el presidente del club, Quico Catalán, y por el máximo responsable del área técnica, Manolo Salvador, el lateral señaló en su primer rueda de prensa que viene al conjunto granota a ofrecer toda su experiencia acumulada en Primera, Segunda y Segunda B. «Vengo a trabajar y a aportar todo lo que pueda al equipo», destacó el futbolista aragonés, enfatizando que con su ayuda espera «hacer al Levante mejor». Miramón, que debutó en Primera este último curso en las filas oscenses, también quiso agradecer la oportunidad de poder llegar a la plantilla levantinista, un equipo que le permitirá mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. «Para mí es lo máximo. Vengo al Levante a crecer», enfatizó.

En su nueva etapa, el jugador compartirá el carril derecho con Coke, del que aseguró que puede «aprender mucho tanto ofensiva como defensivamente». «Tanto si juega él como si juego yo la banda va a estar bien cubierta y creo que ambos vamos a poder sumar», recalcó. Además, el canterano del Zaragoza también valoró su desarrollo en distintas partes del terreno de juego. «Mi posición siempre ha sido el mediocentro ofensivo, el extremo..., siempre me he movido en posiciones ofensivas, pero el año pasado me pusieron de lateral», una posición en la que considera que todavía puede «crecer y mejorar».



Morales, un ejemplo

El capitán José Luis Morales fue uno de los primeros en dar la bienvenida al equipo a Jorge Miramón, quien como él debutó a una edad tardía en Primera. Por ello, el nuevo jugador granota señaló que el delantero madrileño puede ser un ejemplo a seguir. «Es muy buen jugador y estuvimos charlando nada más llegar», reconoció el maño antes de explicar cómo percibe al equipo para este curso.

«Espero cumplir todos los objetivos tanto personales como grupales. Esta es una plantilla muy comprometida y yo vengo a sumar», recalcó el ex del Huesca, quien también se refirió a su nueva afición como un pilar de sustento de cara al torneo liguero que dará inicio en agosto. «Juntos seguro que conseguiremos el objetivo», indicó.

Por su parte, el presidente Quico Catalán quiso valorar al futbolista como una persona «que ha currado mucho» y que va a dar «ese valor añadido al club para seguir creciendo». Misma opinión compartió Manolo Salvador, indicando que el lateral se adapta «como anillo al dedo» al estilo del conjunto azulgrana. «Él tiene una cosa buena que es la definición en los centros. Nos va a dar mucho este año», remarcó.



Nuevo amistoso en agosto

El Levante UD confirmó también que el Mallorca, equipo recien ascendido, será uno de sus rivales en pretemporada. El partido se disputará el 10 de agosto (21 h.) en el estadio de Son Moix (Palma).