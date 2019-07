Sergio León: "Vengo a recuperar en el Levante la confianza y la ilusión"

El Levante UD ha presentado esta mañana en el Ciutat de València a Sergio León, su nuevo atacante para las próximas tres temporadas, en las que ha asegurado que viene a recuperar "la confianza y la ilusión" que perdió en su último curso con el Betis.

El punta de 30 años ha asegurado en la que será su tercera experiencia en Primera que quiere "luchar por un puesto" y "trabajar lo máximo para el equipo" al que llega "muy agradecido" por la oportunidad que le ha ofrecido y del que ha tenido intereses "desde su última temporada en Osasuna", aunque en aquel momento se decantara por la oferta del Betis "porque he sido bético desde pequeño y la verdad es que no miré más ofertas".

Asimismo, León ha admitido que el sistema que trabaja el conjunto levantinista le atrae. "A mí el sistema de Paco me gusta. Vi muchos partidos el año pasado y también lo conocía de Segunda B y me gusta porque es muy vertical". Este estilo también considera que se adapta a sus características "Soy un futbolista rápido, me gusta hacer desmarques de ruptura", ha destacado el delantero cordobés.

Por todo ello, espera que esta temporada no sufran tanto como la pasada para lograr la permanencia. "Yo espero que no suframos tanto. El año pasado, aunque había un buen grupo, no hubo suerte" ha enfatizado, resaltando a continuación la calidad de los refuerzos que el conjunto granota ha incorporado en este mercado veraniego.

Del mismo modo, respecto a cómo le han recibido sus nuevos compañeros, Segio León ha recalcado sentirse "muy contento". "Al final en el mundo de Primera y Segunda nos conocemos todos y eso siempre es mucho más fácil".

Perfil ideal para el estilo levantinista

La llegada de Sergio León es para el máximo responsable del área técnica del Levante UD, Manolo Salvador, una incorporación que se acopla perfectamente a la forma de jugar del club. "Esperemos que esta temporada sea el Sergio que vimos en Osasuna, la primera temporada del Betis y Elche", ha destacado.

Por su parte, Quico Catalán ha valorado que el futbolista insistiera en venir al Levante desde sus primeros contactos, asegurando que como otras de las nuevas caras del proyecto granota "ha tenido que currar mucho para llegar a la élite".