Catalán: "No creo que Dwamena tarde mucho en salir"

Quico Catalán, presidente del Levante UD, y Manolo Salvador, director deportivo, dieron una rueda de prensa posterior a la presentación de Rubén Vezo en la que comentaron la situación del Levante en el mercado de fichajes y valoraron el futuro de algunos de sus jugadores. Ambos directivos valoraron la situación de Campaña, Roger, Prcic, Dwamena, Paco López y Morales. Salvador también respondió sobre la posible incorporación de Darwin Machís, atacante del Udinese FC que jugó la pasada temporada cedido en el Cádiz CF.

Situación de Raphael Dwamena y Sanjin Prcic:

Quico Catalán: «Desde el primer momento conocen la posición del club respecto a cuál será su rol y futuro en el Levante. Raphael tiene diferentes opciones y tanto él como el club las estamos valorando, no creo que tarde mucho en materializar una salida. La situación de Sanjin es como la de cualquier otro jugador, está trabajando para ganarse la confianza del entrenador, ¿qué pasará con él? De momento no lo sabemos».

El posible fichaje de Esteban Saveljich por el Huesca:

Catalán: «La situación es más o menos la misma que la de Dwamena o Prcic. A parte del Huesca hay dos clubes más interesados en él, hemos remitido a esos clubes a que lleguen a un acuerdo con él y posteriormente lo hagan con el club. Pero como todos los jugadores que están en la pretemporada, tiene la posibilidad de demostrarle a Paco López que es válido y puede seguir en el Levante».

El interés en Darwin Machís y la cantidad de delanteros que tendrá el Levante:

Manolo Salvador: «Es negativo para el jugador y para el club hablar de jugadores que no están aquí. Me gustaría, lo tuve en el Granada y es un jugador muy bueno y muy majo, pero no quiero hablar de jugadores que no están en el Levante. Estamos muy bien completos en la delantera con Sergio y Roger, Morales también puede ocupar ese puesto, veremos si se incorpora alguien que pueda jugar en las tres posiciones de ataque».

Renovación de Paco López y de José Luís Morales:

Catalán: «Hemos entablado conversaciones con el míster, pero en estos momentos hay cosas muy urgentes en el club. Él sabe que estamos ahora con otros temas que necesitamos y hay plazos muy delimitados, pero el deseo del club es que Paco siga mucho más tiempo. En el caso de Morales no hemos empezado a hablar nada, pero él ha demostrado muchas cosas en innumerables ocasiones, queremos que José se retire del fútbol estando en el Levante»

La importancia de Vezo y los 5 millones de su fichaje:

Catalán: «La importancia no se mide en euros. Todos los jugadores son importantes desde el momento en que decidimos incorporarlos, lo que pasa es que su situación contractual influye en el precio. Rubén es un perfil idóneo para el club, ya nos conoce y ha jugado con nosotros, creíamos que era importante tenerlo».

Sobre los plazos del mercado de fichajes:

Catalán: «Estaría a favor de que La Liga empezara dos días después de que acabara el mercado de fichajes. Es una situación que la Premier ya ha reconducido, porque no es lógico que dos semanas después de iniciarse la competición sigamos haciendo fichajes».

Continuidad de Roger Martí y José Campaña:

Catalán: «Mi deseo es que sigan, son jugadores muy muy importantes, pero estamos en un mercado abierto. Es normal que otros clubes se interesen por jugadores importantes como Roger y José, sería ilógico que no lo hicieran, pero nosotros no tenemos intención de que se marchen».