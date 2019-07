Mayoral, el deseo cumplido

Borja Mayoral ya luce de nuevo de azulgrana. Sin apenas tiempo desde que se produjera su anuncio oficial este pasado lunes, el delantero llegaba ayer al Ciutat de València para ser presentado como nuevo integrante del Levante UD hasta final de temporada, un equipo en el que aseguró que tiene «la oportunidad de crecer como futbolista» y con el que se siente «muy identificado». «Estoy comprometidisimo con este club y espero devolver toda la confianza que me dais en el campo», destacaba el madrileño ante los medios.

Acompañado del presidente de la entidad, Quico Catalán, y del máximo responsable de la dirección deportiva granota, Manolo Salvador, el futbolista de 22 años señalaba que durante su estancia la pasada temporada en Orriols se había sentido «cómodo», por lo que su deseo este curso pasaba de nuevo por jugar con la elástica levantinista. Para ello, el acuerdo debía superar primero las exigencias del Real Madrid cuya intención inicial era la de traspasar al de Parla durante este verano por una cantidad cercana a los 30 millones. No obstante este alto coste de la operación no encontró respuesta y, sumado a la voluntad del jugador, ha acabado decantando la balanza del lado levantinista en forma de una nueva cesión.

«Se ha escuchado que había intereses de la Real Sociedad o de más equipos, pero yo quería jugar en el Levante», aseguraba un Mayoral que ya se entrenó este martes a las órdenes de Paco López en la vuelta del equipo al trabajo tras dos días de descanso.

Más competencia en punta

En su nueva etapa como granota, el delantero madrileño tendrá que luchar por la titularidad con Róger y con otro recién llegado como Sergio León, una situación que afronta «con total naturalidad» después de que el pasado curso le costara adaptarse por completo al equipo al llegar con el campeonato liguero ya empezado, algo que resaltó que «siempre es difícil». «Los de mi posición estuvieron muy bien pero al final me hice con la titularidad que es lo que quería», explicó el punta.

Asimismo, el internacional Sub-21 destacó que se siente bien jugando con otro delantero (4-4-2), pero también como máxima referencia (4-3-3), por lo que se adaptara «al sistema que decida el entrenador» y tratará de mejorar desde ahí. «Este cuerpo técnico me hace aprender mucho», resaltó Mayoral antes de señalar que está «con muchas ganas» de encarar el nuevo curso en el que augura que todo «va a empezar bien». «Ojalá sea un año ilusionante», remarcó.

Una operación difícil

Durante la presentación, Catalán quiso valorar la incorporación del delantero de Parla - que podrá jugar contra el conjunto blanco al no estipularse en el acuerdo la llamada 'cláusula del miedo'- como «un deseo de antes de acabar la temporada pasada» y aseguró que, en caso de que Mayoral no hubiera venido finalmente al club, no se planteaban «traer a otro jugador en esa posición».

Además, respecto a la operación, el presidente granota enfatizó que había tenido «dificultad» debido a los intereses iniciales del Real Madrid, aunque siempre habían sabido «que la confianza de Borja en nosotros era máxima». «Conoce el Levante por dentro y creo que uno de los causantes que hacen que esté aquí es el Levante y quién lo forma», destacó Catalán.