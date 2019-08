Duarte: "Vengo al Levante a dejar todo dentro de la cancha"

El Levante UD ya tiene nuevo central en su plantilla. El Ciutat de València ha acogido esta mañana la presentación del central Óscar Duarte, el octavo refuerzo del club en este mercado, quien en sus primeras palabras como jugador azulgrana ha destacado que viene "a dejar todo dentro de la cancha" y con la ilusión de ganarse el puesto de titular "siempre con humildad".



El internacional costarricense ha recalcado que cuando el Levante se interesó por su contratación, no se planteó nada más. "Tuve otras ofertas, pero no era lo que buscaba. Deportivamente quería seguir en España y cuando llamó el Levante no lo dudé porque es un club serio, que quiere que sus futbolistas crezcan", ha señalado el defensa.



Además, en su fichaje también ha apuntado a su compatriota y exjugador granota, Keylor Navas, como uno de sus valedores. "Keylor me transmitió lo que era el club, que venía a una buena ciudad, a un gran equipo", una sensación que el jugador de 30 años afirma que ya la ha sentido desde su llegada.



Duarte llega libre al conjunto de Paco López tras sufrir en su paso por el Espanyol varias lesiones, unos problemas que valora como superados tras disputar este verano la Copa Oro con Costa Rica. "Ahora estoy aquí para ponerme en forma y ayudar al equipo", ha manifestado el central.



Asimismo, respecto al papel que espera vivir en su etapa como levantinista, el futbolista ha recalcado que quiere "seguir creciendo". "Uno tiene experiencia, pero aquí lo más importante es el equipo, lo individual queda un poco más de lado", ha concluido Duarte.



Por su parte, el presidente de la entidad, Quico Catalán ha agradecido al futbolistas su interés por venir al Levante UD, destacando que el costarricenses cumple con el perfil que deseaban. "Es un jugador que conoce la liga, con experiencia internacional y contrastado".

Con la puerta abierta a nuevos refuerzos

Catalán también ha querido explicar ante los medios en qué situación se queda el conjunto granota tras el fichaje de Óscar Duarte, señalando que el mercado de incorporaciones todavía no está cerrado y que faltan por producirse varias salidas de jugadores en las que están trabajando. "El Levante trabaja en intentar mejorar la plantilla, pero creo que podemos estar orgullosos con lo que tenemos ya. Tenemos una plantilla armada", ha remarcado el presidente.