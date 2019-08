La apuesta de Duarte era el Levante UD

El central Óscar Duarte ya posa con los colores del Levante UD. Si el jueves era el día elegido por el conjunto granota para hacer oficial la incorporación del costarricense a la zaga, en la mañana de ayer se producía en el Ciutat de València su presentación como nuevo jugador de la entidad. Acompañado del presidente del club, Quico Catalán y del máximo responsable de la dirección deportiva, Manolo Salvador, el nuevo refuerzo levantinista dejaba claro ante los medios que viene con un objetivo en mente: ofrecer todo su compromiso y experiencia al grupo. «Vengo a trabajar igual que el resto», señalaba en una de sus primeras intervenciones como azulgrana.

Pese a ser uno de los pocos jugadores del club con experiencia internacional, el central destacó que conoce «la calidad» de todos sus compañeros y que se dejará «todo dentro de la cancha y en los entrenamientos» para ganarse un puesto en el once de Paco López, una lucha que afrontará «siempre con humildad». «El entrenador toma las decisiones. Lo único que quiero es seguir creciendo y es lo que quiere el club. Tengo experiencia y espero trasladarla al equipo», aseguró. Para ello, el futbolista centroamericano tendrá que recuperar sensaciones tras varios cursos afectado por las lesiones, un impedimento del que aseguró que se encuentra «bien» físicamente, por lo que intentará estar «a punto» para el inicio liguero en Mendizorroza.

Así, tras tres años en el Espanyol, Duarte llega libre a la entidad de Orriols para las dos próximas temporadas con opción a una más, una apuesta por el club azulgrana que el central resalta que no se la pensó cuando surgió la oportunidad. «Tuve otras ofertas, pero no era lo que buscaba. Deportivamente quería seguir en España y cuando llamó el Levante no lo dudé porque es un club serio, que quiere que sus futbolistas crezcan», apuntó.

Tanto Quico Catalán como el propio futbolista también quisieron acordarse durante el acto de un exlevantinista y compatriota 'tico' como Keylor Navas que ha sido el nexo de unión para llevar a cabo con el éxito el fichaje. «Keylor me transmitió lo que era el club, que venía a una buena ciudad, a un gran equipo que era una familia», remarcó el central antes de afirmar que en las menos de 24 horas que había vivido como granota ya «lo he sentido».

Con movimientos en marcha

El presidente de la entidad quiso agradecer al futbolista su decisión de fichar por el club, recalcando que el Levante va a disfrutar «de un grandísimo futbolista y de una gran persona» y sin cerrar por completo la oportunidad de incorporar nuevos jugadores en los próximos días. «El Levante trabaja en intentar mejorar la plantilla. A mí no me gusta hablar de posiciones, pero sí es verdad que el área deportiva está valorando todo y dependiendo del mercado, valoraremos», destacó el dirigente.

A estos movimientos de entrada, también se añadirán algunos de salida en los que Catalán manifiesta que se está «trabajando». «Hay cosas que no tardarán en cerrarse y otras que tardarán más», resaltó. Pese a ello, el presidente también quiso explicar que está muy «orgulloso» del bloque formado y que la plantilla, a dos semanas de empezar la Liga, «está armada».

Amistoso en el extranjero

Con los fichajes ya establecidos en el equipo, el Levante afronta esta tarde en Brest (18.30 horas) su sexto amistoso de la pretemporada en el que buscará seguir ajustando su juego de cara al inicio del curso liguero. Enfrente estará el Stade Brestois 29, un conjunto que vuelve este curso a la Ligue 1 francesa y que llega al enfrentamiento con cuatro victorias seguidas ante Lorient, Guingamp, Rennes y Nantes.

Paco López aprovechará el partido en tierras galas para recuperar sensaciones y afinar la puntería después de que solo un gol de Borja Mayoral evitara la derrota el pasado jueves ante la SD Huesca. Además el encuentro también tiene tras de sí una nueva prueba de empezar a definir el once titular y, por supuesto, de poder ver en acción sobre el césped al último en llegar, a Duarte.