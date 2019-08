Toño: "Mi paso por la cárcel fue una experiencia muy dura"

El defensa del Levante Toño García aseguró este miércoles que no deben perder la ilusión en hacer "algo bonito" esta próxima temporada en LaLiga y recordó su paso por la cárcel como "una experiencia muy dura" de la que ha aprendido a valorar "las pequeñas cosas". "Estaba en un momento muy dulce, con un nivel futbolístico de los más altos que he podido alcanzar y lo que ocurrió me cambió la vida radicalmente", prosiguió el lateral izquierdo del equipo valenciano en declaraciones a la televisión del club.

"A partir de ahí, valoras las pequeñas cosas: el día a día, la familia, los amigos. Fue una experiencia que sirve para aprender y para continuar con ilusión en mi trabajo y en lo que me llena de verdad", prosiguió.

Toño García permaneció en la cárcel de Teruel en la pasada temporada durante veintiún días acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por el juez del juzgado de instrucción número 3 de Teruel y fue puesto en libertad el 1 de marzo.El futbolista del Levante recordó el apoyo recibido durante la pasada campaña. "Los aficionados se volcaron conmigo. Estoy contento por el peso que tuve el año pasado en el equipo y voy a intentar alcanzar el mismo nivel, mantenerlo con más regularidad, que el equipo vaya bien y que no suframos", indicó.

Toño explicó que deben lograr la permanencia "lo más pronto posible y sin sufrir" y a partir de ahí "pensar en hacer algo bonito este año". "Es un año muy ilusionante, con buenos refuerzos que acaban de llegar y con la gente que había de mucho nivel. Eso te hace mejorar día a día y querer mejorar. Tenemos una competencia sana", agregó.

El defensa valenciano confesó que ha sido un verano atípico para él porque sufrió una lesión muscular "bastante seria" en el penúltimo partido de la pasada temporada, pero subrayó que ha llegado "a tiempo contra todo pronóstico" a la pretemporada.