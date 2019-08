Vuelta al trabajo con un ojo todavía en el mercado

El Levante inicia su primera semana completa de partido oficial con alguna tarea pendiente en cuanto al mercado. Mientras el grupo regresa al trabajo este martes, el Área Deportiva sigue trabajando para terminar de apuntalar una plantilla que está conformada casi en su totalidad a expensas de la 'Operación salida' y de la llegada de las dos últimas piezas (un pivote y Róber Pier) que quedan para bajar la persiana en el mercado.

En este momento el club se centra en la negociación de Radoja, que cerrará la cuota de jugadores para el centro del campo. El futbolista serbio llevaba algún tiempo encima de la mesa del Área Deportiva como una posible opción. Después de rastrear con serenidad y profundidad el mercado en busca del '6', finalmente la entidad decidió lanzarse a por la contratación del ex del Real Celta durante la semana anterior. Las posturas están cercanas y se espera que durante los próximos días la incorporación de Radoja sea oficial.

Precisamente Quico Catalán aseguró durante la presentación de Óscar Duarte que: «El Levante trabaja en intentar mejorar la plantilla. Queda un mes de mercado y marcarnos ahora objetivos lo hacemos internamente. No me gusta hablar de posiciones pero el área deportiva y el míster están valorando todo». Dicho lo cual más allá de la vuelta de Róber Pier desde del Deportivo -la cual está cercana a cerrarse- al equipo tan solo le faltará incorporar una pieza más para la posición de extremo siempre y cuando el tope salarial lo permita. Más allá de ellos, no se esperan más fichajes a menos que se termine abriendo la puerta de salida a Oier, lo que provocaría que hubiera que reforzar de nuevo la meta, teniendo en cuenta que la opción del intercambio con Bono con el Girona está encima de la mesa, pero no es una operación sencilla.

A partir de ahí la necesidad imperiosa de dar salida al excedente de futbolistas en la plantilla con los que no cuenta Paco López han ralentizado el cincelado final del grupo para esta 2019/20. De hecho tan solo el regreso de Borja Mayoral -cedido nuevamente por el Real Madrid-, un objetivo prioritario para el club y el entrenador, y el fichaje de Duarte también como jugador sin contrato, han sido los últimos en llegar.

Así pues con la 'operación salida' todavía por terminar el club se encuentra con que no ha podido encontrar acomodo hasta a ocho futbolista que siguen en la disciplina granota. Solo Chema ha encontrado destino con su marcha al Nottingham Forest. Mientras tanto Luna, Prcic, Ivi y Sadiku siguen a las órdenes de Paco López. Iván López está con molestias tras tener minutos contra el Mallorca y Doukouré sigue recuperándose de la grave lesión de rodilla sufrida contra el Madrid la pasada campaña. Así pues Moses, que no cerró su salida, también debe reincorporarse al trabajo hasta que se desatasque su marcha.