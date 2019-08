El Levante UD completa la defensa con Róber Pier

Róber Pier será jugador del Levante en las próximas horas y comenzará de esta manera su cuarta temporada en la entidad, aunque en esta ocasión ya lo hará en forma de traspaso y no como cedido. Eso sí, el Deportivo de la Coruña se guarda un porcentaje de una futura venta del central de 24 años, que intentará ganarse un puesto en el equipo tras una temporada en la que ha disputado 33 partidos con el conjunto granota. Este año, el gallego tendrá más competencia que nunca y es que deberá luchar por el puesto con Cabaco, Vezo, Óscar Duarte y Postigo.

El fichaje de Róber Pier sin embargo ha costado más de lo previsto inicialmente. De hecho, Quico Catalán, el pasado 30 de julio, reconocía que esperaba cerrar la operación con el Deportivo «en unos días». Finalmente, algo más de dos semanas después se concretará el aterrizaje de un jugador que no podrá sumar hasta finales de este año. Con la llegada de Róber Pier, eso sí, Paco López y Manolo Salvador dan por cerrada la parcela defensiva y es que la nómina de centrales se ha elevado a cinco y en el lateral se ha doblado posición. En el centro de la defensa ha llegado una cara nueva: Óscar Duarte. El internacional por Costa Rica se ha convertido en el fichaje elegido y aterriza para sumar junto a cuatro jugadores que ya disfrutaron en la 2018/19 como levantinistas. Vezo, que vuelve al Ciutat de València después de disputar 15 partidos y ser una pieza vital para Paco López, es el que parte como titular sobre el papel, mientras que el resto de futbolistas se disputan el puesto de pareja del luso. En ese contexto, Róber Pier no entra en la ecuación hasta finales de este 2019, ya que el central gallego se recupera de la lesión sufrida contra el Girona en la victoria en Montilivi que aseguraba la permanencia. De esta manera, Postigo, que disputó 21 encuentros de LaLiga, Cabaco (también 21 duelos como granota en la 18/19) y Óscar Duarte, recién llegado, son los que están en plena batalla por hacerse con la posición en el once titular. La situación en la defensa ha dado un salto de calidad en los laterales esta temporada. Con Coke y Miramón por la derecha y Toño y Clerc por la izquierda, Paco López tiene un 'problema' y es que todos han rendido a un nivel muy alto en pretemporada.



Morales, vicepresidente de AFE

Por otro lado, ayer se conoció que el capitán levantinista José Luis Moralesfue ratificado como nuevos vicepresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), según comunicó el propio sindicato. El 'Comandante' compartirá el cargo con el gallego Lucas Pérez, recientemente incorporado a las filas del Deportivo Alavés. «La Junta Directiva ratificó los nombramientos de José Luis Morales Nogales y Lucas Pérez Martínez como nuevos vicepresidentes de la Asociación de Futbolistas Españoles», señaló la asociación que preside David Aganzo. Los dos jugadores pasan a ocupar las vacantes que dejaron el azulgrana Sergio Busquets y el madridista Nacho Fernández.