Paco López: «El equipo ha hecho méritos para no perder»

El entrenador del Levante UD, Paco López, se fue ayer de Mendizorroza con una lectura positiva, pese a la derrota por 1-0 contra el Alavés. En la rueda de prensa posterior al partido, López señaló: «Hemos tenido la posesión, el control del juego. Las ocasiones no las conviertes, por momentos ha faltado más precisión, mejores movimientos. Pero el partido ha ido por donde queríamos, el Alavés no ha tenido mas remedio que tener gente por detrás del balón».

El entrenador de Silla justificó el cambio en el sistema de juego -con un rombo de cuatro jugadores interiores renunciando a los extremos- precisamente por la búsqueda del control del juego. «Habrá partidos en que interese jugar con dos extremos; otros donde la superioridad la busquemos por dentro y la profundidad la dan los laterales y dos delanteros. La idea era que cayeran al espacio», explicó López, que no parecía del todo contento con el desempeño de los atacantes en esa faceta táctica.

«Hay una seña de identidad que queremos y hoy hemos optado por un 4-4-2 en rombo que insisto en que queríamos el protagonismo con balón pero generar más ocasiones de las creadas», añadió.

En este contexto, el entrenador explicó la suplencia del capitán, José Luis Morales, sin duda la sorpresa de la alineación, por la búsqueda de acumulación de jugadores por el centro. «Morales es y va a ser importante pero siempre haremos lo que creemos mejor para cada partido», dijo, aunque también citó los problemas físicos que sufrió en el tramo final de la pretemporada. «Necesitamos recuperar al mejor Morales», dijo.

En el aspecto defensivo, el técnico fue autocrítico al lamentar los despistes que le costaron el gol en un córner. «Hay que ser más riguroso en las marcas. En primera cualquier detalle influye en el devenir del partido».

Pese a que el caudal ofensivo no fue tan abundante como el pasado año, López fue claro: «El equipo ha hecho méritos para no perder. Evidentemente, el fútbol al final se traduce en hacer goles. Estoy contento entre comillas por la personalidad del equipo fuera de casa en el primer partido. Hubiéramos querido hacer más ocasiones, pero no es fácil. Y las que hemos tenido era suficiente para llevarnos el empate».

Por su parte, el central del Levante Sergio Postigo se daba por satisfecho con el juego desplegado pese a la derrota. «Han sido muchos factores positivos. Hemos sido superiores, los hemos embotellado en su campo. El fútbol son detalles. En la única ocasión nos han hecho el gol», dijo el defensa. «Hemos tenido muchos acercamientos, hemos sido superiores. Lo difícil es tener esa calma en los metros finales que nos ha faltado. Apenas nos han hecho ocasiones. Estoy contento con el partido que ha hecho el equipo. Es la línea a seguir», argumentó, aunque sí concedió que deben vigilar detalles defensivos como el marcaje en el córner que costó la derrota.