Cruce de ilusiones en Orriols

Entre idas y venidas para acabar de cerrar una plantilla con varias movimientos todavía por efectuarse, el Levante UD vuelve esta tarde (19:00 horas) al Ciutat de València con la firme intención de repetir el triunfo logrado hace una semana frente al Villarreal. Sin grandes alardes en el juego pero sí tenacidad y efectividad desde los once metros, los granotes demostraron ante el submarino amarillo que no se les puede dar nunca por vencidos, una condición que vendrá como anillo en dedo si se quiere doblegar a uno de las sorpresas en este inicio liguero, el Valladolid. Los pucelanos no conocen todavía la derrota y eso que han visitado ya dos feudos complicados como el Benito Villamarín y el Santiago Bernabéu, sumando un triunfo por 1-2 ante los sevillanos y un empate a uno de gran valor ante los blancos gracias a un gol en los últimos minutos de Sergi Guardiola.

Será justamente el delantero de Manacor -que ha entrado finalmente en la convocatoria tras sufrir durante la semana molestias en los isquios- la mayor amenaza para una zaga levantinista que volverá a capitanear Vezo, con Postigo, Toño y Miramón -que sustituirá al lesionado Coke- como previsibles acompañantes. En el centro del campo y tras la solidez mostrada en los dos choques previos se espera que Vukcevic sea de nuevo el ancla del equipo, apoyado por Bardhi y Campaña en la creación. Además, por las bandas, el eléctrico Morales es el único fijo de un once en el que podría repetir Rochina o entrar Hernani, mientras la gran duda se sitúa en la punta de ataque. Sergio León ha contado hasta el momento con la confianza de Paco López en ambos envites ligueros, pero la efectividad mostrada la pasada semana por Róger podría darle serias oportunidades de lograr su primera presencia en el esquema inicial del técnico de Silla esta temporada.



Evitar sorpresas en casa

En la rueda de prensa previa al encuentro, Paco López calificó el enfrentamiento como un choque «para la paciencia», destacando que los granotes partirán con la premisa de mejorar la imagen dada en la primera parte ante el Villarreal. «Así estaremos más cerca del triunfo», remarcó. Para ello, el valenciano podrá contar ya con Nemanja Radoja, disponible tras ser inscrito en LaLiga, aunque el mismo entrenador reconociera ante los medios que el serbio aún esta lejos de su mejor forma física.