Fin de mercado «granota» tranquilo

Con la tranquilidad de llegar al parón de selecciones asentado tanto en puntos como en juego, el Levante UD afronta hoy lunes la última jornada del mercado de fichajes sin urgencias y centrado en el esprint final con los descartes. Después de confirmar ayer la cesión a la Ponferradina del canterano Fran Manzanara y dejar encarrilada la negociación con el Estrasburgo por Prcic, los otros nombres propios del día son los de Sadiku, Doukouré y también Iván López, si bien lo más probable es que el canterano termine quedándose después de una temporada casi en blanco por lesión en el Nàstic.

La Operación Salida ha sido la gran protagonista del mercado granota por la necesidad de soltar lastre para cumplir con el fair-play financiero. Precisamente los 1,3 millones brutos de la ficha de Prcic, a punto de volver al equipo en el que ya jugó los últimos meses cedido, lo han convertido en uno de los casos más complicados al tener dos temporadas más fijas de contrato y una tercera opcional. Finalmente el traspaso por cuatro millones al Rennes de Jonan Martin, para el que los alsacianos necesitan un recambio, ha activado una negociación que no acababa de arrancar. A expensas de los últimos flecos y de la revisión médica, el adiós del bosnio supone un respiro casi definitivo para las arcas granotas.

Después de Moses Simon al Nantes, Prcic será el segundo descarte que se marcha a Francia, donde por contra no se ha concretado nada para un Doukouré que ha llegado a estar muy cerca del Málaga. En Segunda ha recalado también Luna, cedido al Rayo, mientras que por Sadik, como por Iván, todo ha estado mucho más frío. Los traspasos de Rubén García a Osasuna y Chema al Nottingham Forest, por contra, han compensado gastos.

Salvo sorpresa y a expensas de cerrar a Róber Pier ahora o el próximo enero cuando ya esté recuperado de su lesión, la plantilla está sellada en el capítulo de entradas, así que no se prevé ningún fichaje sobre la bocina. Y es que la de Bono, a punto de convertirse en el recambio de Sergio Rico en el Sevilla, era la única operación que durante las últimas semanas seguía abierta. Sin ser la portería una posición prioritaria, el deseo de Oier propició un intento de trueque de cesiones con sendas obligaciones de compra que no lastrara el fair-play. Sin embargo, las posturas nunca llegaron a tocarse, entre otras cosas porque el portero vasco no vio clara la fórmula.

A diferencia del anterior, en el que con los 30 kilos de Lerma se fichó a Vukcevic, Dwamena y Moses Simon, este verano el Levante se ha puesto a dieta con jugadores libres como Miramón, Herani, Clerc, Duarte y Radoja. Sólo Sergio León y Melero han llegado vía traspaso, mientras que que Borja Mayoral lo ha vuelto a hacer cedido, esta vez por un montante total de 3 millones.

A cambio los granotas no ha hecho caja con Campaña, por el que se rechazó una ofeta oficial de 20 millones del Sevilla, ni le han abierto tampoco la puerta a Roger, a la postre titular ante el Pucela.