De momento no van mal las cosas, todo lo contrario, tres partidos disputados por el Levante y dos victorias. Compromiso importante tenía en las tres primeras confrontaciones, sobre todo los dos partidos en casa frente a rivales distintos, uno el Villarreal que siempre empieza mirando hacia arriba, otra cosa es que lo consiga, el otro el Valladolid que en teoría juega buscando el mismo objetivo, mantener cuanto antes la categoría.

Dos partidos muy parecidos, ya no solo por el resultado, sino por la manera de conseguir los tres puntos. Las primeras partes de cada encuentro se pueden calificar de casi fiasco granota. Demasiadas facilidades al rival que no supieron convertir, lo decía en la melodía de la semana pasada, aquí quien perdona la paga, y tanto los del submarino como los pucelanos perdonaron en esos primeros cuarenta y cinco minutos y luego lo pagaron con la derrota.

Ahora con el parón liguero por los compromisos de la selección, Paco López tiene tiempo por delante para tratar de solucionar ese problema, para mí grave problema, ya que no siempre va a suceder lo mismo. Si el Levante regala las primeras partes, más pronto o más tarde lo pagará. Los partidos duran noventa minutos, bueno eso era antes, ahora por los parones del VAR, los del refrigerio cambios etc, ahora se suman unos cuantos tanto en la primeras partes como en las segundas.

Lo mejor del partido del otro día para mí, el público, la afición. Veintiunmil socios tiene esta temporada y el sábado acudieron unos veintemil. Se ha llegado a ese número gracias a la gestión del Consejo de Administración. Un trabajo perfecto que tiene que verse recompensado por la actuación del equipo. De momento no está mal. Se ha llegado al primer descanso con la misión cumplida .