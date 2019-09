"Han fabricado documentos con su propia gente"

Javier Tebas y el confidente que le facilitó la información para presentar la denuncia protagonizaron la mayoría de intervenciones de las defensas. Pero los abogados de exjugadores y exdirectivos del Levante UD y el Real Zaragoza también aprovecharon sus intervenciones para poner en duda el informe que la Liga ha presentado recientemente en el juzgado.

Las acusaciones pidieron ayer al juzgado que se incorporara a la causa como prueba. Se trata de un informe estadístico en el que, por primera vez, se apunta con datos concretos al amaño en aquel encuentro, celebrado en 2011. El Informe Técnico de Análisis de Datos de Juego del Levante-Zaragoza, elaborado por Business Intelligence & Analytics de La Liga, recopila, analiza y compara los datos de este duelo con los obtenidos por ambos equipos esa temporada y, también, con partidos disputados desde 2006 «de idéntica naturaleza». En el informe se asegura que los locales hicieron sus peores números y los visitantes, los mejores.

Sin embargo, todas las defensas rechazaron su incorporación a la causa y calificaron el estudio de «prueba inútil e innecesaria», pues afirmaron que únicamente recoge «opiniones de internautas». «Y si no son opiniones, que declaren en este juicio, pero que no aporten un análisis de internautas», sugirieron.

En este sentido, la defensa de Gabriel Fernández -conocido como Gabi-, el abogado José Antonio Choclán, denunció que se trata de «un documento autogenerado» por los propios trabajadores de la Liga. «La Liga es un ente privado y aporta sus empleados para utilizarlos como peritos dijo Choclán, quien reiteró que «hay mala fe de las acusaciones» al considera que «la liga, para sobreponerse de un archivo, no tiene más remedio que buscar material adicional».

El abogado de Gabi elevó el tono de su intervención al denuncia que la Liga «fabrica documentos con su propia gente». «La documentación que maneja la Liga para hacer ese informe no está a disposición de las partes, no hay elementos científicos, y nos genera indefensión real», concluyó Choclán. El juez comunicará en la sesión de hoy si acepta los argumentos de las defensas.

La petición de la Fiscalía para los 41 imputados (el 42 es el club aragonés) no se ha modificado por el momento. Asciende a una pena de prisión de 2 años e inhabilitación de 6 para los jugadores y la inhabilitación especial para los directivos.