Javier Aguirre: "No he recibido dinero en efectivo del Zaragoza"

El juicio por el presunto amaño del encuentro entre el Levante UD y Real Zaragoza, en la temporada 2010-2011, se ha retomado este jueves en la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de València con el interrogatorio de la plantilla y equipo técnico que estuvo presente en el encuentro bajo sospecha.

Los acusados sólo están respondiendo al juez, la Fiscalía y a los representantes de las defensas. Y todos los implicados que han declarado hasta el momento han asegurado que no cobraban dinero en efectivo pese a la declaración que realizaron ayer los ex directivos de la entidad aragonesa. En concreto, el expresidente del Real Zaragoza, el empresario Agapito Iglesias, explicó ayer que el club pagó a los jugadores grandes cantidades en efectivo antes del encuentro contra el Levante UD para "motivarles".

El primero en declarar ha sido Antonio Prieto, exdirector deportivo del Real Zaragoza. Prieto ha asegurado que "no he recibido cantidad en metálico" mientras formó parte del club y que desconocía que se estaban negociando las llamadas primas grupales. "En todos los clubes que he estado es así, el presidente se reúne con los capitanes y se fijan las primas temporadas", ha matizado.

En esta misma línea ha declarado el ex entrenador del Zaragoza, Javier Aguirre. "No tenía ni idea de las primas. Yo no tenía derecho a esas primas ni nadie me lo comentó" ha explicado el entrenador mexicano antes de reiterar que "no he recibido dinero en efectivo del Zaragoza".

A preguntas del fiscal Pablo Ponce, Aguirre ha relatado que "a mi me llamó Agapito Iglesias para decirme que me había ingresado dinero por una prima y le dije que la iba a devolver". Ha negado que sacara el dinero que le ingresaron en efectivo pese al extracto del banco en el que aparece su firma. En este sentido, ha admitido que entregaba documentos en blanco con su firma "por confianza". "Estoy aquí por un exceso de confianza", ha lamentado. En absoluto saqué el dinero en efectivo. Yo fui al banco le digo que devuelva y no saco nada. Firmaba en blanco documentos.

"Rechacé la prima y no tengo la menor idea de por qué se ingresa", ha concluido Aguirre.

A continuación ha declarado Maurizio Lanzaro, ex jugador del Real Zaragoza. El defensa italiano ha justificado así el ingresó que recibió en su cuenta: "Me llamaron para decirme que ingresaron este dinero y que lo tenía que coger y devolver. Me dijeron que tenía que ir a una oficina concreta de Zaragoza para recogerlo y devolverlo en la ciudad deportiva".

Lanzaro ha dicho que no recuerda quién le llamó, "era una persona que veía de vez en cuando pero recuerdo más", y ha desmentido que el club aragonés le pagara en efectivo: "No he cobrado ninguna prima en efectivo, todas las primas las cobré con transferencia bancaria".

Jorge López, uno de los excapitanes, también ha desmentido que el club le pagara en efectivo y, respecto a la prima que se habría pagado por adelantado porque no se fiaban del club, tal y como dijo ayer Iglesias, el jugador ha insistido en que "eso no es cierto, en efectivo nunca cobramos nada".

"No es cierto que me pagaran para motivarme. Me hace un ingreso el presidente y me avisa que me habían hecho una transferencia y que la tenía que devolver. Me dijo que el club necesitaba el dinero en efectivo", ha dicho López, quien ha desvelado que se lo entregó a Agapito Iglesias. "Me fié de su palabra", ha lamentado el futbolista antes de añadir que no se había encontrado nunca con una situación similar.