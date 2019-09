Paco López dibuja su "once"

Aitor, Vezo, Postigo, Vukcevic y Campaña. Portero, centrales y doble pivote. Esos son los únicos jugadores que han sido titulares en todos los partidos hasta la fecha y es que de momento Paco López no ha encontrado el once tipo desde el que asentar las bases. Por lesiones, en algunos casos porque todavía no se había podido inscribir al futbolista o por cuestiones de rendimiento, la realidad es que el técnico de Silla no ha logrado afilar una alineación como 'modelo' de partida. El sistema, con sus modificaciones, sí parece estar claro. De vuelta al 4-4-2 —en rombo en Mendizorroza—, el equipo tardó en conectar con la temporada prácticamente un partido y medio. Hasta el descanso del duelo contra el Villarreal. Pero a pesar de esa situación, el cuadro granota se ha marchado al parón de selecciones en posiciones de Champions League tras dos partidos ganados. Y esa es la mejor noticia para un entrenador que desde la victoria puede construir los cimientos para una temporada de éxito en Orriols.

El debate de la portería se terminó en verano. Aitor asomó siempre como la figura más importante para el entrenador, que ya el curso pasado le dio la alternativa tras la goleada recibida en el Pizjuán con Oier en la meta. Mientras, es en la línea de cuatro defensas donde empiezan a salir los cambios, en especial en el lateral. Tanto Vezo como Postigo son indiscutibles en el eje de la zaga mientras Duarte pelea por ganarse la titularidad y Róber Pier todavía se recupera de su lesión. Cabaco, salvo sorpresa, se ha convertido en la última opción para Paco López en este arranque de curso. En las alas sin embargo es donde se duplican los nombres y se reparten los minutos. Miramón (dos partidos de titular) y Coke (1) son los dueños del lateral derecho mientras que Toño (2) y Clerc (1) hacen lo propio en la izquierda. Y como reconoció el entrenador al término del Levante-Valladolid, esa situación va a pasar de manera continua esta temporada.

En el centro del campo de hecho la competencia es mayúscula. Campaña es titular indiscutible. El capitán general de un medio que generó dudas por forma y fondo en Mendizorroza. Allí, Vukcevic ejerció de pivote con dos interiores y un enganche como Bardhi, pero ya contra el Villarreal, el '24' bajó unos metros y se situó en el doble pivote junto al montenegrino. Esa situación, para mejorar salida de balón, cambió el rombo por dos jugadores más abiertos y Melero se cayó del once ante el Submarino. Después, ante el Valladolid, también lo haría Bardhi, quien no ha arrancado a su mejor nivel esta temporada.

En zona ofensiva aparece también una situación similar. De hecho, Morales es el comodín. Jugó como delantero en el segundo encuentro, contra el conjunto amarillo, y en banda en el último triunfo previo al parón de selecciones. Eso permitió a Roger y Mayoral formar como delanteros titulares, dejando a Sergio León, en el once en los dos primeros choques del curso y fundamental como revulsivo ante el Valladolid para aumentar una competencia que es absoluta en el seno de la plantilla.

Temporada 2018/19

Si este año los jugadores que han repetido en todos los onces han sido solo cinco, menos de la mitad, la temporada pasada la tendencia fue otra en esas tres primeras jornadas, donde hasta ocho futbolistas fueron titulares. Oier, Coke, Postigo, Toño, Campaña, Bardhi, Morales y Roger fueron los elegidos. Dos de ellos —el 15 y el 24— también repiten en esta 2019/20.