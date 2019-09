Los exjugadores del Levante UD insisten en sus coartadas

Los últimos exfutbolistas del Levante UD acusados en el juicio por el posible amaño del encuentro ante el Zaragoza, en mayo de 2011, alegaron lo mismo que en su día para justificar por qué no extrajeron dinero de sus cuentas o de sus tarjetas bancarias en el verano posterior al partido: que era periodo de exámenes o haberse trasladado a casa de sus padres ese verano.

Héctor Rodas señaló que vivir en casa de sus padres, y tener exámenes de la Universidad, hizo que gastara menos tras ese choque; un descenso que la agencia tributaria señaló que fue el 99% en cuanto al importe de sus compras con tarjeta de crédito, según el fiscal. No dio una explicación concreta por no haber sacado dinero entre septiembre de 2011 y julio de 2012.

Cristhian Stuani explicó que regresó a Uruguay tras ese choque «a la casa familiar donde mi padre atendía los gastos, y no usaba ni la tarjeta ni hice retiros en España». El delantero dijo que durante el año mandaba dinero a su progenitor para ayudar a sufragar esos gastos.

Rafa Jordá dijo que si aquel verano gastó menos fue porque vendió un coche meses antes y usó ese dinero, y también porque logró un mejor alquiler de un apartamento que tiene en Benidorm; y Jefferson Montero explicó que los gastos de ese verano en Ecuador los hizo principalmente de la cuenta que tiene en su país.

El ecuatoriano Felipe Caicedo señaló que hizo una transferencia de 5.000 euros a su novia porque no le iban bien las tarjetas para pagar un viaje a Nueva York que hicieron en aquella época, y señaló que si gastó poco ese verano fue porque estuvo concentrado con su selección para la Copa América «y porque todos los años no son iguales». «En 2010 hago inversiones bancarias, me compro un coche o pago una comisión a mi representante», señaló para explicar que una diferencia de casi 15.000 euros entre sus gastos de 2010 y 2011 a partir del 22 de mayo, el día después del choque.

Vicente Iborra explicó al fiscal que si no retiró dinero entre el 17 mayo y el 22 de junio fue «porque es un periodo estival, que paso entre mi pueblo y el de mi mujer y los gastos no son tan altos». Señaló que sus retiradas entre el 1 de mayo y octubre fueron más altas en 2011 que en 2010, y que en ese 2011 hizo varios pagos importantes con tarjeta.

A Xisco Muñoz el fiscal le preguntó por el origen de ingresos por valor de 24.000 euros entre el 24 de mayo y el 28 de junio, a lo que el balear respondió que venía «de retiradas de meses y años anteriores», y de un dinero que le ingresó su padre «porque disponemos de caballos en Mallorca y tenemos dinero en efectivo». «No puedo decir por qué en 2011 son 12.000 y en 2010 son 40.000», señaló.

Miquel Robusté, que no contestó al fiscal y sólo lo hizo a su abogado y al juez, aseguró que sólo hubo unos 1.600 euros de diferencia entre sus extracciones de dinero en los mismos periodos antes y después del partido.

El central se quejó del «perjuicio profesional» que ha supuesto este proceso para él. «Es una injusticia cuando se sufren estas falsedades», lamentó.

Gustavo Munúa también contestó sólo a su abogado, e igualmente defendió un informe de su perito que demostraría que sus gastos de sus cuentas en Uruguay, donde estuvo de vacaciones, fue incluso mayor en 2011 que en 2010.

El exportero recordó que fue uno de sus mejores partidos de la temporada. «Tuve trabajo y tuve pericia en muchas ocasiones en el partido», señaló.

Sergio Ballesteros, sólo contestó a su abogada y al juez, y, aseguró que el partido fue «muy disputado, porque había una tensión importante». Ballesteros señaló que sus movimientos de dinero fueron prácticamente los mismos que otros años, con la salvedad de algunas retiradas de dinero antes del choque, incluida una de sesenta mil euros, para comprar un coche que abonó en efectivo y algunos pagos por estar inmerso hasta marzo de 2011 en un proceso de divorcio.

Juanfran García reconoció que coincidió en el Zaragoza con 3acusados de la antigua plantilla del equipo maño, pero como el resto de los exlevantinistas negó que se les intentara comprar. El valenciano dijo que no hizo extracciones entre el 5 de mayo y el 24 de junio de 2011 porque sacó poco antes 6.000 euros, y porque un amigo le devolvió 11.000 euros.



Con Tebas empezó todo

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, declarará este jueves como testigo al haber finalizado antes de lo previsto los interrogatorios a los 42 acusados. En un principio, esta primera fase del juicio podía extenderse hasta el próximo viernes 13 de septiembre y las comparecencias de los testigos iban a iniciarse el día 19 de este mes.