El miedo escénico ya es historia

Visitar el Santiago Bernabéu a las primeras de cambio se ha convertido en una costumbre reciente. Con esta, serán tres las temporadas consecutivas en las que el Levante se planta en la capital antes de la décima jornada de LaLiga. Y la verdad, no ha ido nada mal, porque los granotas se presentarán en Chamartín el sábado (13:00 horas) después de haber sumado en sus dos últimas visitas con un empate y una victoria, que además fue la temporada pasada (1-2).

Históricamente, los precedentes en la casa blanca no habían sido buenos, con un solo triunfo (0-1) en la 06/07 con gol de Salva Ballesta. En los primeros once partidos en la capital, a excepción de aquel duelo, el resto de compromisos se habían contado por derrotas. Pero tras el empate de la 17/18 y la victoria del curso pasado, ya no queda miedo escénico alguno.

El cuadro de Paco López le tiene tomada la matrícula al Real Madrid. Así logró anular a los merengues en el Bernabéu con los goles de Morales y Roger, y posteriormente en el Ciutat, donde solo un escándalo arbitral con el famoso penalti al aire de Doukouré dejó escapar los puntos de Orriols (1-2).

Los levantinistas viajan al feudo madridista en un buen momento. Además, como de igual modo ocurría en las dos últimas visitas, el Real Madrid no atraviesa un buen momento. De las dudas en Lopetegui (que poco después de aquel partido fue destituido), se ha pasado a la incertidumbre en torno a Zidane.



Una plantilla motivada

Por contra, las sensaciones en el vestuario granota sí que son buenas. Con dos victorias en tres partidos, y una mejora considerable en la imagen del equipo entre el partido del Alavés y el del Valladolid, los granotas llegan a la cita por delante del conjunto blanco en la clasificación y motivados con seguir haciendo historia en los grandes escenarios. «El Bernabéu es un campo muy famoso y todos queremos jugar allí. El equipo está bien, hemos ganado los dos últimos partidos y nos sentimos con confianza y siempre le damos problemas al Madrid», afirmó ayer Bardhi. Eso sí, el macedonio advirtió: «Es un año nuevo y todo cambia. Nos toca trabajar mucho más y ojalá podamos sumar puntos en Madrid».

Para preparar el encuentro, Vukcevic y Bardhi ya están con el equipo y podrán estar disponibles para el partido del sábado si Paco López lo requiere. Ambos han llegado de jugar en los respectivos compromisos con sus selecciones y ya están en dinámica de equipo. Eso sí, especial cuidado habrá que tener con el caso del montenegrino, que ha vuelto a Orriols después de haber sufrido un fuerte golpe en la cara.



Otro reto para Paco

Volver a Chamartín tiene que traerle muy buenos recuerdos a Paco López. El técnico granota logró allí, la campaña pasada, la segunda victoria en la historia de la entidad en este estadio. Tras el triunfo de Abel Resino el 4 de febrero de 2007 (0-1), llegó el 1-2 obtenido por el preparador de Silla. Además, tras aquel resultado, el técnico se convirtió en el primer entrenador de los 16 que han dirigido al Levante en Primera División, que lograba vencer a los dos grandes: Barça y Madrid. Anteriormente, Paco López derrotó al equipo catalán 5-4 en el tramo final de su primera temporada al mando del primer equipo de Orriols.