Terapia, vídeo y toque de atención a Coke

La derrota del martes en el Benito Villamarín dejó muchas cosas que analizar y a eso precisamente se dedicó Paco López y su cuerpo técnico antes del entrenamiento de ayer. Después de haber desmenuzado el partido, la primera plantilla estuvo reunida durante una hora en el vestuario tanto estudiando las imágenes como escuchando a su entrenador, que se dirigió a todo el grupo primero y luego individualmente a determinados jugadores. La charla con Coke, uno de los señalados por sus errores en defensa, fue ya sobre el césped y resultó la más extensa de todas, alrededor de 20 minutos.

La realidad es que el partido contra el Betis fue el primero en lo que va de temporada del que los granotas se marcharon sin opciones de puntuar. El tramo final lo encararon con la sensación de haber bajado los brazos. Un desenlace inesperado porque no tuvo que ver absolutamente nada con el inicio, en el que Hernani materializó su primera oportunidad y el equipo generó situaciones como para haber encarrilado el resultado. De hecho, incluso en la segunda parte Morales y otra vez Hernani pudieron marcar.

Y es que, como suele ser habitual, no sólo se subrayaron los errores sino también los aciertos. De salida el planteamiento se ejecutó a la perfección y hasta Vukcevic, incapaz luego de mantener el ritmo del partido y con vómitos por el sobreesfuerzo al descanso, recibió una felicitación delante del grupo por su asistencia de gol en una jugada que se había ensayado previamente. Ya en el partido se vio a Paco dirigirse personalmente a él desde la banda.

En el apartado positivo también la labor de Radoja fue objeto de refuerzo. El serbio, cuya titularidad se había ido retrasando por las dudas sobre su resistencia, convenció en lo táctico y lo físico. Todo apunta a que de cara a la visita de Osasuna va a ser titular junto a Campaña en el centro del campo. También regresarán al equipo varios de los futbolistas que descansaron en Sevilla, entre ellos los dos laterales, Clerc y Miramón, además de un Vezo que se reencontrará con el Ciutat después de que su discreto inicio de curso desembocara en su peor partido desde que juega de azulgrana. Con propósito de enmienda, lo cierto es que Paco López estuvo repasando los errores cometidos en defensa, en especial las pérdidas innecesarias que precipitaron la derrota, e hizo hincapié en la necesidad de ganar los duelos individuales y mantener alta la concentración.

Morales, Sergio León y Vezo, a pesar de que el luso no jugó en Sevilla, también hablaron a título individual con el míster. Sin embargo, el que se llevó la palma fue Coke, uno de los marcados en negativo. El ex del Sevilla se ha visto relegado a la suplencia y contra el Betis, igual que a Toño por la izquierda, se le vieron carencias en la derecha y graves problemas para recuperar la posición. Para Paco se trata de un jugador al que es muy importante recuperar en su mejor versión. Desde que el club lo fichó en propiedad no ha llegado a asentarse en el equipo.



Radoja, el «descubrimiento»

El centrocampista serbio, posiblemente la noticia más positiva en el Villamarín, se mostró muy contento por su estreno como titular. Sobre todo, y aunque ya había debutado contra el Eibar, después de haber estado durante toda la temporada pasada sin jugar en el Celta. «Me sentí bien en el partido. Es una pena que perdimos y no sacamos ningún punto, pero hay que pensar en el siguiente partido y olvidar lo que pasó en Sevilla», indicó Radoja, que se perfila otra vez como titular si físicamente se recupera bien físicamente del esfuerzo.