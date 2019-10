Ganar o ganar en Butarque

Una victoria antes del parón de selecciones para espantar las dudas y dar un golpe encima de la mesa ante un rival directo. Eso es lo que busca el Levante de Paco López. En Butarque entra en juego la necesidad de puntuar pero sobre todo de ganar confianza desde la victoria. Crecer desde el triunfo se antoja como una obligación después de un gran primer tiempo ante Osasuna que, tras los siguientes 45 minutos, acabó en tablas y con la sensación de haber dejado escapar la oportunidad de sumar de tres en tres. Esa superioridad contra los de Arrasate fue tan evidente como que el equipo lejos de Orriols no ha sabido gestionar los partidos, algo que le lleva a estas alturas, antes de la cita de Leganés, a llevar el casillero a cero. Y con cierta justicia.

El Levante no mereció ganar en Mendizorroza. Tal vez tampoco perder, pero en ese escenario de partido en el que no suceden muchas cosas, el balón parado resulta diferencial y el Alavés, con solo dos ocasiones, hizo daño en un saque de esquina. El suficiente como para poner 1-0 y no dejar escapar la victoria. Después llegó el Bernabéu y una realidad encima de la mesa: el equipo pudo empatar en los últimos cinco minutos pero también recibir una gran goleada en los primeros 75. Entonces llegó el partido en el Villamarín, con gol de Hernani que dejaba al equipo por delante en el marcador. A pesar de eso, el propio conjunto granota se disparó en el pie regalando el gol del empate antes del descanso. En definitiva, tres «viajes» y nada en la maleta de vuelta.

Por ello, en Butarque el equipo se expone a la presión de puntuar para que las dos semanas del parón de selecciones no se hagan especialmente largas. Y además, en defensa, Paco López no podrá contar con Postigo. El técnico ya avisaba el pasado jueves: «Tuvo unas molestias en el aductor y hasta el último momento no sabremos si va a jugar», explicó el entrenador, que ayer confirmaba que se caía de la convocatoria el central por unos problemas físicos, en una zona en la que no había sufrido percances durante su carrera. Sin el madrileño, la defensa se perfila con los tres titulares que se perfilan ya como 'indiscutibles', Miramón, Vezo y Clerc más Cabaco o Duarte.



Las apuestas en la medular

Por su parte, en el centro del campo aparece otra de las incógnitas. Radoja, después de su gran partido contra Osasuna, formará con Campaña en la medular, pero las dudas aparecen con sus acompañantes. Lejos del Ciutat, en el último duelo fuera de casa, Paco colocó a Vukcevic junto a ambos y perfiló las bandas con Morales y Hernani. Hoy el segundo no podrá estar tras ver la roja y sin otro perfil similar para partir desde la banda, el 4-3-3 parece inviable. El 4-4-2, que lució ante Osasuna, tendría entonces al Comandante en una de las bandas y a Rochina, fuera en las últimas dos citas ligueras, como potencial titular también contra los pepineros con la alternativa de Melero con opciones pero con menos fuerza.

Por su parte, en la delantera aparece una batalla abierta. Tres hombres y solo dos puestos: Mayoral, Roger y Sergio León. Tres partidos del Levante sin que los delanteros son muchos. De hecho, en los últimos dos duelos, el goleador fue Hernani, por lo que los tres '9' llegan más hambrientos al envite.

El Leganés llega al partido extraordinariamente necesitado. A pesar de llo, el equipo de Pellegrino ganó el último precedente pero los siete anteriores se saldaron con dos empates, cinco victorias del Levante y ningún gol de los madrileños.