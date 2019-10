Paco López declaró tras el encuentro disputado ayer en Butarque que el resultado frente al Leganés fue «justo, como todos», y dijo que «otra cosa son los merecimientos» de uno y otro equipo, puesto que ellos acabaron sufriendo y con su portero, Aitor Fernández, salvando los puntos con dos paradas en el tiempo añadido. Esos tres puntos además llegan con dos semanas por delante para pensar en positivo y es que crecer desde la victoria es importantísimo. «Son más que tres puntos por muchísimas circunstancias. Sumamos la primera victoria fuera de casa, hemos superado esa barrera y nos da un pequeño respiro antes del parón», explicó el técnico del Levante, que aseguró que antes de jugar sabían que iban a «sufrir, como así ha sido» y dejó claro que Aitor está en un gran estado de forma. «Demuestra la fortaleza mental que tiene. Ha superado la adversidad del gol encajado, se ha venido arriba y eso es importante para todos los jugadores, pero sobre todo para un portero», confesó el entrenador de Silla, que no solo tuvo palabras para el portero, también para Roger.

«No me gusta individualizar, pero el ejemplo de Roger es lo que queremos en este equipo», apuntó el técnico, que dejó claro que al margen del gol anotado por el Pistolero, lo mejor fue su trabajo en todas las facetas, tanto la defensiva como la ofensiva.

Una jugada aparentemente sin peligro pero que acabó con Braithwaite a once metros de la portería defendida por Aitor Fernández. El motivo volvió a ser una desconexión puntual de Vezo que, aunque Paco López le defienda sin excesivo convencimiento, hizo un penalti tan innecesario como infantil. «En nuestro penalti, con Vezo he hablado. Me dice que pone el cuerpo y que no trata de hacer falta, pero las decisiones de los árbitros, con la ayuda del VAR, siguen con polémica. No debo entrar en las decisiones porque aunque tengan que impartir justicia hay matices de cada árbitro», explicó.

Por su parte, Aitor Fernández, portero del Levante, valoró la victoria lograda frente al Leganés en Butarque, un estadio «muy complicado», dijo que el triunfo será «un punto de inflexión» y sobre su actuación personal destacó que «no paraba un penalti desde alevines».